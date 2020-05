Kinyitottak az éttermek: a teraszokon újra lehet vendéget fogadni

Hétfőtől megszűnt a kijárási korlátozás Pest megye és a főváros kivételével. Vidéken minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat, a vendéglátóhelyek pedig kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket. A megyei szereplők többsége kedvezően fogadta a lehetőséget, de még vannak kérdőjelek az újranyitással kapcsolatban.

Vozár Márton, a Békés Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara (BMKIK) alelnöke szerint, összességében pozitív az intézkedés, de azért vannak még kérdőjelek. Ilyen például az, hogy mi történjen akkor, ha esetleg egy ebéd közben annyira elromlik az idő, hogy a kerthelyiséget el kell hagyni, de szavai szerint az sem szerencsés, hogy a pincérnek kell szólnia a vendégnek, ha az mondjuk nem ügyel az előírások betartására. Mindenesetre úgy látja, a vendéglátóhelyiségek többsége él a nyitással, akik pedig még kivárnak, azok az elkövetkező hetekben döntenek a továbbiakról.

A cukrászdáknál több helyen található terasz

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, megyénkben a nagyobb városokhoz képest jóval kevesebb az éttermekben a kerthelyiség és a terasz. Ezért is üdvözítő az a lehetőség, hogy szeptember elsejéig nem kell bérleti díjat fizetniük az önkormányzatok felé azoknak, akik közterületen alakítanak ki teraszt. Ugyanakkor szükséges a tervek bemutatása, engedélyeztetése az önkormányzatnál. Prohászka Béla kitért arra, Békésben az éttermekhez képest jóval több cukrászda rendelkezik kerthelyiséggel, terasszal. Az alelnök szólt arról, reméli, hogy a megfelelő higiéniás feltételek biztosítása, a szükséges fertőtlenítések esetén mihamarabb az éttermek belső tereiben is fogyaszthatnak majd a vendégek.

Nagy az érdeklődés, már asztalt is foglalnak

A békéscsabai Stones Étterem és Pizzéria már hétfőn megnyitott a vendégek számára. Piatkó Zsolt, az étterem konyhafőnöke elmondta, a terasz kialakítása során az asztalok elhelyezése mellett a fertőtlenítésre, és a fertőtlenítőszerek elhelyezésére is figyeltek, a felszolgálók pedig szájmaszkot használnak.

– Ritkább lett a terasz, nagyobb távolságok vannak az asztalok közt az előírtnál, azért, hogy a vendégek még nagyobb biztonságban érezhessék magukat – jegyezte meg Piatkó Zsolt. Az étterem tapasztalatai azt mutatják, a vendégek várták a lehetőséget, és nem félnek, amit az is bizonyít, hogy nemcsak hétfőn, de már korábban is többen érdeklődtek a nyitás felől, sőt többen már hétvégén szerettek volna asztalt foglalni.

A belvárosban többen élnek a lehetőséggel

Sós Imre, az Élővíz-csatorna partján található Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar „állomásfőnöke” hangsúlyozta, örömmel fogadta, hogy újra megnyithatnak a teraszok. – Hétfőn már nálunk is voltak néhányan, de ha jól hallottam a belvárosban még többen keresték fel ezeket a helyeket –mondta hírportálunknak.

– A visszajelzések szerint az emberek már nagyon várták, hogy kimozdulhassanak a négy fal közül, és eltölthessenek akár két-három órát is egy-egy teraszon. A kényszerű szünet alatt számos karbantartási, felújítási munkát elvégeztem, a közvetlen nyitás előtt pedig mindent fertőtlenítettem, és napközben is folyamatosan ezt teszem. Az asztalok között megvannak a minimum másfél méteres távolságok, és azok is kint helyezkednek el a levegőn.

A zárt térbe senki nem léphet be, de ott is állandóan szellőztetek – árulta el.

Újra a régi étlapról választhatnak a vendégek

Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Bisztró tulajdonosa elmondta, szerdán délben nyitnak újra az étterem teraszain, kerthelyiségében, eddig ugyanis csak elvitelre főztek.

– A koronavírus-járvány miatt egy ideig teljesen bezártunk, festettünk, mindent lefertőtlenítettünk – ecsetelte a tulajdonos. – Innentől a régi nyitva tartás szerint működünk, tehát nemcsak napi ajánlatunk van, hanem az étlapról is választhatnak a vendégek délben és este. Így – ahogy ígértük – visszatérhettek a bisztróba a kollégáink. Természetesen a külső tereket úgy rendeztük be, hogy meglegyen az asztaltársaságok közötti másfél méteres távolság – jegyezte meg.

Az éttermen belül csak elvitelre lehet rendelni

Hétfőtől újra üzemelteti a gyomaendrődi Körös Szálló az éttermének és a pizzériájának kerthelyiségét, valamint teraszát. Tímár Albin, a családi vállalkozás vezetője elmondta, a kinti vendéglátás, a megrendelt ételek, italok elfogyasztása megengedett. Az éttermen belül viszont továbbra is csak elvitelre adják ki az ételeket.

Van olyan vendéglátós, aki még kivár a nyitással

Az újkígyósi Park Étteremben az előírásokat betartva, mindössze négy asztalt tudnának elhelyezni. Ezzel a település polgármestere szerint a felszolgálók bérét sem tudnák kitermelni, így egyelőre még nem nyitnak ki.

– Ezt a hetet még megvárjuk, felmérjük az igényeket és utána döntünk, miként tovább – tette hozzá Botyánszki Pál.