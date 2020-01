Csúszda, kilátó és kötélpálya is épül a CsabaParkban

Csúszda, hófánkpálya, kilátó, kötélpálya – ilyen attrakciókkal bővül a CsabaPark a kö­zeljövőben. Az erdőt is érintő futópálya elkészült, ám egyelőre nem használható. A fejlesztésekkel az a cél, hogy a CsabaPark országosan ismert és keresett kirándulóhely legyen.

A parkerdő területén jelenleg is folynak a munkálatok, egy gumiburkolattal ellátott futópályát építenek: ez 3,2 kilométer hosszú, több körből tevődik össze, így többféle hosszúságú kör között választhatnak a kocogni vágyók. Bár a futópálya elkészült, egyelőre nem biztonságos a használata és nem is látogatható, ugyanis most az egész parkerdő munkaterület – nyilatkozta dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője.

A Körte sori domb mellett egy újabb fitneszpark és egy egyedi játszótér épül. A dombon négy csúszdát helyeztek el, mindegyik valamilyen iránytöréssel készült. Van két 13 méteres, valamint egy 15 és egy 23 méteres, a csúszdákat tízéves kortól lehet majd használni. A tervek szerint ez a fejlesztés idén tavaszra készül el teljesen. A dombon várhatóan egy kilátót szintén létesítenek, ami egyben a tó felett átívelő kötélpálya indító tornyának szerepét is ellátná. Ugyancsak a dombra terveznek egy műanyag borítású hófánkpályát, ami télen-nyáron használható lenne.

– Az a cél, hogy a CsabaPark országosan ismert és keresett kirándulóhely legyen – mondta a fejlesztések kapcsán Kozma János, a CsabaParkot is üzemeltető vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, főleg olyan turistacsoportokra számítanak, akik célzottan keresik fel egész napokra a területet, példaként hozta fel a diákokat és az osztálykirándulásokat, de nyugdíjasokat szintén várnak. Olyan élményelemeket építenek most és a közeljövőben, amik egyediek, amik máshol nincsenek, illetve amik több korosztályt is meg tudnak szólítani.

Mivel Gyula rendkívül közel van, azokat a fürdővárosba érkező vendégeket is szeretnék elérni, akik egy vagy néhány napra másfajta kikapcsolódási lehetőségeket keresnek maguknak. Kozma János hangsúlyozta, természetesen a békéscsabaiakra, a helyi családokra is számítanak. Nekik kedvez például az erdőt is érintő futópálya és a sétány; az, hogy a Körte soron újabb fitneszpark és játszótér épül; az, hogy a tavon csónakázási lehetőség is lesz. Nemrég nyitotta meg kapuit a Körte soron a bormúzeum és a Gyulai úton a pálinkamúzeum, ami rögtön népszerű esküvői, lakodalmi helyszínné vált, erre az évre szinte nincs is szabad időpont. A tervek szerint idén már a kolbászfesztiválnak is a CsabaPark ad otthont, szerinte ehhez adott lesz minden feltétel.