Kikapcsolódásra csábítják az orosházi fiatalokat

Amit csak akarsz – eljött a te időd címmel megjelent az a pályázati felhívás, ami támogatni kívánja azokat a kiváló, ifjúsági programötleteket, amiket az orosházi fiatalok helyben valósítanának meg.

Ezt ne hagyja ki! Újabb fordulat a főpolgármester nyelvvizsgaügyében

Az extrém sportnap mellett két pályázat összefűzéséből lehet megvalósítani a Szép nyári nap és a városi túra programokat. Ennek az ötletgazdái Sin Boglárka és Simon Petra. A két hölgy már a fiatal felnőttek életét éli, Szegedre, Budapestre szólítja őket a tanulás és a munka, ám ha arról van szó, hogy szülőhelyükön szólítsák meg a korosztályukat, azonnal tettre készek. Petrával, aki a városi túra ötletgazdája, arról is beszélgettünk, végül a két pályázat miként válik eggyé június 26-án az Árpád-kertben.

– Nagyon bizakodunk, hogy a járvány elcsendesedik teljesen, és sok fiatal részvételével tudunk emlékezetes programot kínálni. Bogi volt, aki a „Szép nyári nap”-pal szólította közös szórakozásra, kikapcsolódásra a barátokat, a családokat. Ő is, én is abban gondolkodtunk, legyen több állomáshelyet érintő túra. Játékosan, a helytörténetet is belecsempészve, de a fiatalokat napjainkban megérintő játékos (szabadulószoba) feladványokat is beépítünk majd. Nevezzük ezt túrának vagy terepversenynek, egy a lényeg, minél többen kedvet érezzenek és csatlakozzanak majd hozzánk. Úgy gondoljuk, kiváló csapatépítő ereje van, sok feladat közül lehet kiválasztani a mi korosztályunknak legmegfelelőbbet, amik lehetnek akár fizikai vagy szellemi megpróbáltatások, de lehet szórakoztató vagy ismeretterjesztő. A lényeg: a fiatalok a saját társaságukkal jól érezzék magukat.

S miközben a városban a vállalkozószellemű kis csapatok, társaságok megmérettetik magukat, az Árpád-kert lépcsőin fellépők váltják egymást. Simon Petra hangsúlyozta, olyan feltörekvő fiatalokat hívnak meg, akiknek ez kiváló alkalom a bemutatkozásra.