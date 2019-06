Kihelyezett ülést tartott a megyei iparkamara

Üzemlátogatással egybekötött, kihelyezett elnökségi ülést tartott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK) hétfőn az Unicon Ruházati és Szolgáltató Zrt. üzemében.

Dr. Orosz Tivadar, a BMKIK elnöke elmondta, az ülésen többek közt áttekintették a munkahely-támogatási programokat és a kamara által menedzselt nemzeti vállalkozói programokat is. Mindezek mellett a kis- és közepes vállalkozások országos mentorprogramjáról, ennek előkészületeiről és végrehajtásáról is egyeztetnek. Dr. Orosz Tivadar kiemelte, a kkv-k mentorlása, segítése azok sikeressége érdekében egy nagyon fontos téma, ezt pedig a kamara is nagyon szívesen támogatja.

Az ülésen Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a hivatal és a kamara közt korábban létrejött együttműködési megállapodásról, valamint cselekvési tervről és az azokban leírtak megvalósulásáról beszélt. Kifejtette, az elmúlt években csökkent a közfoglalkoztatottak száma: míg 2016-ban 16 ezren voltak, ma 6 ezerrel kevesebben. Hozzátette, a foglalkoztatottak száma növekszik, a regisztrált álláskeresők száma pedig csökken.

Ez utóbbiakról szólva megjegyezte, míg 2011-ben 32 ezer munkanélkülit, addig ma 11 ezret tartanak nyilván. Takács Árpád kiemelte, a kamarával együttműködve többek közt létrehozták a vállalkozások gyorsinformációs rendszerét, ahol a kis- és középvállalkozások azonnali tájékoztatást kaphatnak a különféle jogszabályváltozásokról, pályázati kiírásokról, lehetőségekről.

Hatos Zoltán, a társaság operatív igazgatója elmondta, az Unicon jövőre lesz 70 éves, és volt idő mikor több mint ezer főt, napjainkban közel kétszáz embert foglalkoztatnak. Az üzemben bútorhuzatokat gyártanak. Az igazgató hangsúlyozta, a dolgozók számára komfortos munkakörnyezetet, klimatizált helyiségeket biztosítanak.

Hatos Zoltán a megfelelő munkaerő szükségességéről és az oktatásról is beszélt, közben megjegyezte, jelenleg nagyon nehéz végzősöket, fiatal munkavállalókat találni az üzemükben zajló munkafolyamatokra.