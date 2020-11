Kiemelt arany minősítést kapott a békési táncos

A békési ifj. Mahovics Tamás, a Belencéres Néptáncegyüttes és a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola szólistája kiemelt arany minősítést és különdíjat szerzett a közelmúltban megtartott Regionális Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyen, Kecskeméten.

A tehetséget ezúttal is édesapja, Mahovics Tamás készítette fel a megmérettetésre.

– Szigorú szabályok mellett rendezték meg a kelet-magyarországi régiós versengést, amely az országos gyermek-szólótáncverseny válogatója is volt egyben – tudtuk Mahovics Tamástól. A kvalifikáció mellett a program egyben minősítőverseny is volt, ahol a résztvevők bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítést szerezhettek. Ez utóbbi egyfajta fődíjnak is számított, emellett számos különdíj is gazdára talált. Tomi kötelező elemként dévaványai pásztortáncokat, míg szabadon választott produkcióként eleki lungát adott elő a neves szakemberekből álló zsűri előtt.

Bemutatója kiemelt arany minősítést ért, míg a dévaványai pásztortánchoz kapcsolódó kiemelkedő eszközhasználatért még különdíjat is átvehetett.

A még mindig csak 12 éves ifj. Mahovics Tamás repertoárjába már régóta beletartozik a két tánc, amelyet folyamatosan fejlesztenek édesapjával.

A fiatalember benevezett a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes „A Te lábad fűzfavessző!” – II. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényesversenyre, amely a jelenlegi helyzetben online térben zajlik. Mindez azt jelenti, hogy a versenyzők videóra rögzítik produkciójukat, és azt küldik el a szervezők számára.

Tamás magyarpalatkai sűrű magyart és korcsost adott elő, amelyet Kodoba Béla és Moldovan Stefan táncaiból állítottak össze.

A videót egyébként édesapja készítette, míg az élő zenei kíséretet a Ludas zenekar szolgáltatta. A film nem sokára látható lesz az interneten, sőt ­közönségszavazás is indul majd. A helyezésekről pedig a neves szakmai zsűri dönt. Mahovics Tamás kérdésünkre elmondta, bár érthető módon rendezvények nemigen vannak, így felkérések sem, a járványhelyzet alatt is folyamatosan gyakorolnak, készülnek a következő megmérettetésekre.