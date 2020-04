Kidőlt egy neves fa: megpihent a Bandika

Kidőlt a Bandika-fa, legalábbis az egyik fele – írták egy csabai közösségi oldalon hétfőn este. A fa és környéke egyébként jeles találkozóhelye volt az egész múlt században a csabai fiataloknak, ma főként természetjárók látogatják.

A közösségi oldalon olvasható bejegyzések alapján most is kirándulók észlelhették az esetet. Bár most a fa egyik felének kidőléséről szól a hír, de a „Bandikafa” valójában egy három példányos fehér nyárfa volt – legalábbis egy 1996-os természettudományi közlemény a Natura Bekesiensis szerint. Az írás alapján egyébként az egyik törzs még az ezredforduló előtt dőlhetett ki. „Az utóbbi években többször is belecsapott a villám, egy hatalmas törzs ledőlt. A meglévők körmérete 550 centiméter egyenként.” – olvasható a közleményben.

A Magyarország nevezetes fái című könyv pedig a következőt írja a Bandikafáról: „Nevét onnan kapta, hogy egy Bandika nevű kisfiút, (a Wenckheim család sarját) nyomorékká tett. Névbevésés alkalmával letörött az ág a fiú alatt. A szerencsétlenség óta, ami az első világháború körüli időkben történhetett nevezik Bandikafának. A jelenlegi fák az akkori fák sarjhajtásaiból nőhettek ki.”

Szelekovszky László, a neves természetvédő is a fához sietett, majd hírportálunknak elmondta, a megmaradt törzs sincs túl jó állapotban, véleménye szerint akár még életveszélyes is lehet, érdemes csak tisztes távolból megcsodálni a megmaradt famatuzsálemet. A kidőlt törzs pedig véleménye szerint jó helyen van ott ahol megpihent, hiszen így táptalajt biztosít a többi élőlénynek: rovarok, hangyák, gombák számára biztosít új életet a kidőlt lombos.

Mindezek mellett Szelekovszky László a fa egy másik névadó történetét is megosztotta, e szerint egy helyi fiatal halálához kötődik a fa elnevezése. A fiú vezéregyéniség volt, ahová ment oda követte a többi gyerek, amikor pedig egy télen kiöntött az Élővíz-csatorna, és a befagyott vízre vitte a többieket csúszkálni, beszakadt alatta a jég. Bandika kijutott a jeges vízből, de mire hazaért, ruhája ráfagyott, kihűlt és megbetegedett. Végül két héttel később tüdőgyulladásban meghalt. Sírja, a berényi úti temetőben ma is megtalálható, három tuja őrzi nyughelyét, a kopjafára pedig „Kliment Bandika” van vésve.