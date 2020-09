Kiderült a ferences romkert titka Gyulán

Hunyadi Mátyás király utolsó leszármazottainak gyulai nyughelyéről tartott előadást az Ars Sacra Fesztivál keretében Liska András régész csütörtökön a fürdővárosban, a Ferences romkertben.

Talán kevesen tudják, hogy a Hunyadi család utolsó leszármazottját, Corvin Erzsébetet az egykoron Gyulán található Ferences templomban helyezték örök nyugalomra 1508-ban, és ugyancsak oda temették édesanyját, Corvin János feleségét, Frangepán Beatrixot is – szólt a hely egyik jelentőségéről Liska András.

A régész, egy személyben az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője kérdésünkre elmondta, a csütörtöki előadás egyik apropóját az adta, hogy néhány éve egy kisebb műemléki helyreállítás zajlott a romkertben, és akkor lehetősége nyílt arra, hogy a két sírboltban is archeológiai kutatásokat végezzen, illetve az eredményeket dokumentálja.

A szentélyt egyébként még a múlt század ‘30-as éveiben Implom József tárta fel, neki köszönhető a legtöbb információ, amit a területről tudunk. A templomot és a hozzátartozó kolostort vélhetően Maróti János vagy Maróti László építtette, akik a 15. század ezen részében a gyulai uradalom tulajdonosai voltak. Gyula akkoriban Békés és Zaránd megye határában húzódott.

Implom feltárásai szerint 36 méter hajóhosszúságú, kétszer nyolc cellás kolostor is csatlakozott a templomhoz, ahol 20-25 tagú szerzetesi közösség is élt. A barátok a környékbeli falvak lelki szolgálatában is részt vettek, illetve a 16. század elején szőlőültetvények telepítésére is engedélyt kaptak. A templom és a kolostor kiemelt szerepét jól jelzi, hogy két alkalommal, 1491-ben, illetve 1533-ban is tartományi gyűlést tartottak ott. A szerzetesek 1566-ig éltek a területen, a török első Gyula elleni támadásakor hagyták el a helyet.