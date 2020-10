Kézilabda munkacsarnok épülhet Békésen

Közel 1,1 milliárd forintból épülhet kézilabda munkacsarnok Békésen a hétfőn kelt és a Magyar Közlönyben is megjelent 1635/2020-as kormányhatározat értelmében – tájékoztatta hírportálunkat Polgár Zoltán, Békés fejlesztések koordinálásáért felelős alpolgármestere. Mint megtudtuk, az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt döntés alapján 1 milliárd 91 millió 285 ezer forintból valósulhat meg a beruházás, amelyre az idei központi költségvetésben már 320 millió 349 ezer 880 forintot elkülönítettek.

Az alpolgármester hangsúlyozta, a város sporttörténetének egy jelentős állomásához érkeztek a leendő beruházással. – A munkacsarnok új távlatokat nyit meg több területen is – hangsúlyozta Polgár Zoltán. – Nagyon fontos, hogy a beruházás tehermentesíti a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolát, ahol különösen a téli időszakban nehézkesebb a sportolási körülmények biztosítása a viszonylag kisebb tornaterem miatt. A fejlesztésnek köszönhetően a gyerekek számára is sokkal több és szélesebb lehetőség lesz elérhető. Emellett az épület kapcsolódik majd a közelmúltban elkészült rekortán futópályához is. Mint mondta, a beruházás a békési kézilabda sportág elmúlt tizenkét évének eredménye.