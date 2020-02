Kevesen vannak a nyugdíjasok, de nagyon aktívak

A német nemzetiségi Rozmaring klub is szívesen vesz részt partnerszervezeteinek rendezvényein.

Ruck Sebestyénné elárulta, ebbe a közösségbe nem csak nyugdíjasok tartoznak. Létszámuk szerény, de akik szeretnek programokon részt venni, azoknak a tizennégy klubbal való kölcsönös találkozók kiváló kimozdulási lehetőséget biztosítanak. Első útjuk Kétegyházára, második pedig Végegyházára vezet februárban.

Előadásokat szerveznének

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak 30 tagja van. Mag Etelka, aki maga is egy sérülésből most épült fel, elmondta, néhány tagtársuktól szomorú szívvel búcsúztak. Az idős kor előrehaladtával többen már személyesen se tudnak eljárni összejöveteleikre, őket meglátogatják a klubtagok. A találkozások helye az idősek klubja, ahova várnak új jelentkezőket, csatlakozzanak hozzájuk.

– Jó kapcsolatot ápolunk a környező települések szervezeteivel. Egymást meglátogatjuk, már érkezett meghívó Almáskamarásról márciusra – tette hozzá. 2020-ban is szeretnének kirándulni és kíváncsian várják a község polgármesterének az idei évre vonatkozó településfejlesztési elképzeléseiről szóló beszámolóját. Szeretnének egészségügyi témájú előadásokat is szervezni.

Szolgáltatások ingyen Szénáson

Az idősek klubjában számos ingyen igénybe vehető szolgáltatással várják a szénásiakat. Rekreációs eszközeikkel az állapotjavítást, illetve a megelőzést segítik. Flabélosgépük a vérkeringést, az anyagcserét fokozza. Csontritkulás kezelésében is alkalmazható. A talpmasszírozó gép használatával a láb vérkeringését segíti. Főként hidegben, a fázós lábakra van jótékony hatással. A szobakerékpár több fokozatban használható teherbírástól függően, hat a vérkeringésre, edzésre is kiváló. Segít a fogyásban is.