Kevesebb lesz a vendég a kisebb fürdőkben, nem nyitnak ki idén

A megszokás nagy úr, ám vannak idén olyan települések megyénkben is, ahol a lakosság nem helyben élvezheti a nyári pancsolást. Az ok: nem nyit ki a fürdő. Miközben tájékozódtunk, több helyen elmondták, azért is maradnak a strandok zárva idén, mert vannak ennek adminisztratív, anyagi és egyéb okai. Kevesebb vendéget fogadhatnak, ami ugye összefügg a távolságtartással kapcsolatos előírásokkal. Kevés vendég kevesebb bevételt, de több kiadást jelent. Ezek bizony nem egyedi esetek, sok kisebb település hasonló problémákkal szembesül.