Kétszáz gyümölcsfát ültettek Geszten

Három önkormányzati tulajdonban lévő telken több mint 200 gyümölcsfát – köztük almát, körtét, szilvát, meggyet, cseresznyét, kajszi- és őszibarackot – ültettek a közelmúltban Geszten, a közfoglalkoztatási program részeként – ismertette Brandt Krisztián polgármester, miközben mutatta az általános iskola szomszédságában lévő területet.

Hozzátette, a gyümölcsökből lekvár és befőtt készülne, illetve az óvodai és iskolai étkeztetésbe is beszállítanának a termésből. Emellett megy a fóliasátrakban a konyhakerti, illetve a szabadföldi növénytermesztés. Az állatok közül egyedül a juhokat tartották meg, felszámolták a sertés- és baromfiállományt, ez vár most a szarvasmarha-állományra is.

A településvezető megosztotta: a varroda népszerű, rengeteg megrendelést kap, ezért korszerűsítették, gépeket és több nyersanyagot vásároltak, hogy kielégíthessék az igényeket. Brandt Krisztián elmondta, a közfoglalkoztatási projektekben jelenleg mintegy hatvanan dolgoznak, igyekeznek mindenkinek lehetőséget adni, aki szeretne részt venni a programban. Ha lesz rá lehetőség, akkor a létszámot bővítik.