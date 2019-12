Kétszáz adag meleg ételt osztottak ki a Csabai Kolbászklub tagjai

A családsegítő szolgálat adta oda a kétszáz ételjegyet a leginkább rászorulóknak, akik elvihették családjuknak is a babgulyást hétfőn délben a Korzó térről. Hégely Sándor, a Csabai Kolbászklub elnöke elmondta, ez már a sokadik jótékonysági akciójuk, a tagok kezdeményezték, sőt, nagyrészt ők ajánlották fel az alapanyagokat.

A babgulyáshoz Knyihár Mihály biztosította a 32 kilogramm füstölt csülköt, Szaszák Ádám a 10 kiló babot. A melegen tartó edényeket Povázsai László ajánlotta fel. Lugosi Gyula, a kolbászklub elnökségi tagja kiemelte, sokan ajánlották fel a segítségüket a főzésnél és az ételosztásnál is. Hozzátette, aki adhat, az megteszi, mert másoknak örömet szerezhet, ehhez sokszor elég egy tányér meleg étel is.

Korim Valéria, a Csabai Kolbászklub ügyvezető elnöke elmondta, egy új klubtagjuk, Horváth Sándor szervezte le az ételosztást az önkormányzatnál. Az időpont azért lett december 30., mert karácsony előtt több ilyen esemény is történt a városban. A legideálisabbnak ezt a két ünnep közötti napot találták.

Korim Valéria kitért arra, jövőre is folytatják azt a hagyományt, hogy általános iskolás gyermekeket tanítanak meg a kolbászkészítésre és a klubtagok segítségével ki is vehetik a részüket a tanulók a munkából. A következő esztendőben 30 osztályt fogadnak, és a diákok előadást hallgathatnak meg a kolbászhagyományokról, valamint az eseményen a maguk gyúrta finomságot meg is kóstolhatják. A Lencsési Általános Iskolából öt osztály már jelentkezett, de a többi iskolába is eljuttatták a felhívást erről az eseményről.

A program a diákoknak ingyenes, ugyanis a kolbászklub uniós pályázaton nyert pénzt a megvalósításra. Céljuk továbbra is a kolbászkészítés hagyományának megőrzése, átadása a következő generációknak. Emellett számos rendezvényen mutatkoznak be, ezzel is népszerűsítik ezt a hungarikumot. A klub a határon túli kapcsolattartásban, a csabai kolbász marketingjében is jelentős szerepet játszik. Remélik, minél több új tagot is üdvözölhetnek soraikban, hiszen a fiatalok körében is egyre inkább hódít a kolbász.