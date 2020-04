Két Vasarely-nyomatot is vizsgálnak a szakemberek

Két Vasarely-nyomat került a gyulai Erkel Ferenc Múzeum munkatársainak a kezébe az intézményben zajló revízió során. A szakemberek emellett egész sor különlegességet néznek át ezekben a hetekben.

Mivel revízióról, azaz a meglévő gyűjtemény felülvizsgálatáról van szó, nem pedig egy új kollekció átnézéséről, nem fogunk olyan műkincsekre akadni, amelyekről ne lett volna tudomásunk. Ennek ellenére mindig öröm szembesülni azzal, hogy ilyen alkotások is vannak az Erkel Ferenc Múzeum birtokában – nyilatkozta a kérdéssel kapcsolatban Liska András. A múzeum szakmai vezetője elmondta: az ilyen impulzusok abban is segíthetnek, hogy újabb időszaki kiállítások kialakításán is elgondolkodjanak a turisztikailag kiemelt időszakokban.

A Staféta és a Tornászok című szitanyomatokat Victor Vasarely tervezte és készítette, illetve az alkotó által felügyelt technikai eljárással sokszorosították azokat. Mint megtudtuk, limitált mennyiségű sokszorosításról van szó; ami kiderül a műtárgyak előlapján szereplő jelölésből. A múzeum Vasarely-képei esetében a leltárkönyvi leírásban szereplő „93-100” megjegyzés azt jelenti, hogy mindkét lapból összesen 100 példányt készített a mester, ezek pedig a 93. számozott, egyedi példányok. Mindkét nyomatot a Vasarely Alapítványtól vásárolta korábban a közgyűjtemény.

A szakember hozzátette, a nem sokszorosított technológiával készült Vasarely-képek persze jóval értékesebbek, de öröm, hogy nekik is van két egyedi, sorszámozott és szignált nyomatuk az optikai festészet, másnéven op-art legjelentősebb képviselőjétől.

Victor Vasarely egyébként 114 éve, április 9-én látta meg a napvilágot Pécsett. Az alkotó – aki 24 éves korától Franciaországban élt – a 20. század egyik legmeghatározóbb képzőművésze volt. Őt tekinthetjük az optikai festészet, vagyis az op-art legjelentősebb képviselőjének, mind festő, szobrász életműve, mind pedig számos elméleti munkája révén. Vasarely művei nem mentek ki a divatból, kedveltek és keresettek a mai napig.

Az említett revízió részeként a közgyűjteményt is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. munkatársai több mint 700 tételt, képeket, a korábbi városi képtár anyagát és a Bene-gyűjtemény néven ismert kollekciót tekintik át aprólékosan. Az alkotásokat a meglévő feljegyzések felhasználásával előkeresik, lefotózzák, majd a műtárgyról írásos ismertető készül.

A Bene-gyűjtemény egy gyulai műgyűjtő házaspárnak, dr. Bene Lajos nyugalmazott orvosnak és nejének, dr. Bene Lajosnénak köszönhetően került a város tulajdonába és a múzeum kezelésébe. Az adományozók célja az volt, hogy a tulajdonukban lévő nagy értéket képviselő művészeti tárgyak és alkotások továbbra is Gyula hírnevét öregbítsék.