Két vállalkozót díjaztak Békés megyéből

Az Év Vállalkozója Díjat vehette át a pénteki, Budapesten megrendezett Vállalkozók Napján Balogh László, a gyulai Kis Kézműves Kft. ügyvezető tulajdonosa és Bukovinszky Béla, a békésszentandrási Agro Flott Kft. ügyvezető tulajdonosa. Az eseményt a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) immár 21. alkalommal hívta életre – tudtuk meg a VOSZ sajtóközleményéből.

Az idei esztendő sikeres, gazdasági rekordokat is hozó év volt Magyarországon. A fogyasztás és a megtakarítások is bővültek, amelyhez nélkülözhetetlen volt a támogató politika is – jelentette ki a rendezvényen Tolnay Tibor.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke kifejtette: a vállalkozók és a kormányzat közös munkájának eredményeképp számos ponton csökkent az adminisztráció, valamint mérséklődtek a közterhek. A vállalkozók terheit csökkentő szemlélet visszaköszönt a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiben is.