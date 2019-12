Két tonna adományt gyűjtöttek és osztottak szét a családoknak

Közel egy óra alatt teljesítették azok a futók a távot, akik péntek este hat órakor a Körös Látogatóközpont elől indultak útnak. A fejenkénti 500 forintos nevezési díjat pedig a helyi polgárőrök javára ajánlották fel.

Összesen 60 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági futással, de akadt olyan támogató is, aki a nevezési díjnál magasabb összeget adott és nem is állt be a futók táborába, akiket beérkezésük után lekváros bukta és forró tea várt.

A polgárőrök sem tétlenkedtek ez idő alatt. Sorba pakolták azokat az ajándékcsomagokat a látogatóközpont udvarán, amelyet az elmúlt cirka egy hónap alatt gyűjtöttek. Száz gyomaendrődi család és vállalkozó felajánlásának köszönhetően, egymillió forint értékben, mintegy 2 tonna élelmiszert, vegyiárut és játékot szortíroztak majd osztottak ki a Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd szorgalmas tagjai.

A gyűjtést tavaly hirdették meg először, akkor 700 kilogrammnyi adomány gyűlt össze. A polgárőrök mindennapi tevékenységeik során figyeltek fel azokra, akiknek a településen nagyobb szükségük lehet a segítségre, továbbá az egyesület szolgálatvezetőjét, Pelyva Istvánt is sokan ismerik a városban, így a legtöbben hozzá fordultak az adományokkal és a rászorulók személyét illetően is.

A csomagok nagy részét a családok péntek este a Körös Látogatóközpontban vehették át, míg aki nem tudott érte elmenni, azoknak a polgárőrök a napokban házhoz viszik a csomagokat.

– Úgy véljük a lehető legjobb helyre kerülnek az ajándékok, jövőre is szeretnénk megismételni az akciót és túlteljesíteni az idei eredményt – hangsúlyozta Pelyva István a Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd szolgálatvezetője.

Hozzátette, a felajánlások között ígéretet kaptak arra, hogy pár család szoba, konyha felújítására is lehetőség nyílik, valamint szintén egy felajánlásnak köszönhetően félszáz gyermeket, szülőt vasárnap moziba visznek és ahogy a programhoz dukál, minden résztvevő ajándék pattogatott kukoricát és üdítőt kap ajándékba.