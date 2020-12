Két megyei fiatal tudós és művész nyert támogatást

Békés megyéből két fiatal, Szabó Márton Szeghalomról és Csurulya Bolda Panna Békéscsabáról lett a győztese a MOL Tehetségtámogató Programjának, mely az idei tanévben összesen 19 millió forinttal támogatja a 10-23 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását. Országszerte összesen 59 fiatal pályázó és csapataik nyertek támogatást.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Idén a koronavírus-járvány miatt sok verseny és kurzus elmaradt, ezért érzékelhetően kevesebben, összesen 202-en igényeltek támogatást, melynek összege még így is csaknem ötszöröse volt a rendelkezésre álló keretnek. A szakértő zsűri értékelése után a pályázatot kiíró MOL Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 59-en kapják meg az igényelt támogatást. Az elnyert összeget – összesen 19 millió forintot – a tehetségek leginkább hangszervásárlásra, előadásokra és tudományos versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére, vagy egy-egy verseny útiköltségeinek támogatására fordíthatják majd, illetve a felkészítő tanár díját is finanszírozhatják belőle.

A Békés megyei győztesek:

Szabó Márton, kémia, Szeghalom

Szabó Márton nagyon motivált és céltudatos diák, első osztályos korától rendszeresen versenyzik. Eredményei alapján 2019 nyarán részt vett a Nemzetközi Tudományos Junior Diákolimpia felkészítő programjában, ahol bejutott a hat fős magyar csapatba. A csapat tesztírási, elméleti és gyakorlati fordulók eredményeként ezüst minősítést szerzett. A Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny országos döntőjében az elmúlt három évben dobogós helyezést ért el. Ebben a tanévben szeretne részt venni a Nemzetközi Kémia-, valamint a Biológia Olimpián. Érettségi után orvostudományi tanulmányokra készül. A támogatásból szakkönyveket fog vásárolni.

Csurulya Bolda Panna, magyar nyelv és irodalom, Békéscsaba

Kicsi kora óta életének része az irodalom, a versmondás. Kezdetben lediktálta családtagjainak verseit, ötleteit. Szókincse és széles érdeklődése, fantáziája – pedagógusai szerint is – felülmúlja kortársaiét. Történeteit maga illusztrálja, ezek közül több is megjelent már mesekönyv antológiákban. 2019-ben saját blogot indított, ahol fanfictiont valamint könyv- és zeneajánlást ír. Tavaly ősz óta írásai megjelennek az iskolaújságban. Számos verset, mesét, novellát írt, jelenleg három regényen is dolgozik. Írásaihoz zongorán dalokat is komponál és azokat gyakran rajzokkal illusztrálja. A támogatásból az „Élő irodalom és kreatív írás” tábor részvételi díját szeretné finanszírozni. Idén másodszor nyerte el a támogatást.

A zsűri tagjai idén Devich Márton a Bartók Rádió igazgatója, Pázmány Karolina Ágnes vizuálisnevelés-tanár, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanszékvezető-helyettese és Pertis Szabolcs matematika-fizika szakos tanár, népzenész voltak. Elsődleges bírálati szempontjuk a pályázók eddigi eredményessége és jelenlegi igényük indokoltsága volt. A támogatottak több mint egyharmada a 10-14 éves korosztályból került ki. Legtöbben zeneművészeti területről nyújtottak be kérelmet az ösztöndíjra, ami érthető is, hiszen egy hangszer megvásárlása komoly befektetés egy átlagjövedelemmel rendelkező család számára. A fiatal tehetségek előfinanszírozásként kapják meg a támogatást.

A MOL közhasznú alapítványán keresztül 2006 óta karolja fel a fiatal tehetségeket, eddig több mint 3000 művészeti vagy tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette. A támogatottak teljes listája a MOL Alapítvány honlapján érhető el.