Két hét hosszú várakozás után térhettek haza az ikreikkel

Makay Katalin és Takács Zsolt ikergyermekei, Kristóf és Vivien a ­várandósság harmincharmadik hetében jöttek a világra tavaly de­cemberben, Budapesten. Az első néhány hét nem volt egyszerű a szülők számára, de nagyon sokat is tanultak a szakemberektől.

Részben terveztük a korábbi szülést, de a 37. hétre. A gyerekek még maradtak volna a pocakomban, nekem azonban folyamatosan romlottak a ­májfunkcióim, HELLP-szindróma lépett fel nálam, így nem lehetett tovább várni, azonnali, sürgősségi császármetszésre volt szükség a Semmelweis Orvostudományi Egyetem klinikáján – árulta el hírportálunknak az édesanya. Mint elmondta, már az ikrek érkezése előtt sokat gondolkodtak azon a férjével, hogy miként fognak biztonsággal visszatérni a fővárosból Békés megyébe, viszont kezelőorvosuk budapesti, és szerették volna, ha a szakember kíséri végig a várandósság időszakát.

Az egészségügyi szakemberek négy nap után úgy látták, a kicsik elég erősek ahhoz, hogy Békés megyében, a családi otthonhoz közel fejlődhessenek tovább. Katalin gyulai, Zsolt békéscsabai kötődésű, jelenleg pedig Szabadkígyóson élnek.

Kristófot és Vivient Budapestről Kecskemétig a Péter Cerny Alapítvány, Bács-Kiskun székhelyétől pedig a dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed vezette Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány munkatársai hozták Gyuláig. A városban a Békés Megyei Központi Kórház gyulai gyermekosztályának Perinatális Intenzív Centrumába kerültek, ahol két hetet töltöttek, természetesen édesanyjuk is végig ott volt az intéz­ményben.

– Nagyon nehéz időszak, életünk talán leghosszabb 14 napja volt ez, hiszen melyik szülő nem szeretne gyermekei világra jötte után minél hamarabb otthon lenni kisfiával, kislányával – tette hozzá Makay Katalin. – Az orvosok, a nővérek odafigyelése azonban enyhített a várakozás okozta nehézségeken és türelmetlenségen. A szakemberek pedig igyekeztek mindent megtenni, hogy amit csak a koraszülött gyerekek gondozásáról tudni lehet, megmutassanak, megtanítsanak. Nagyon hálásak vagyunk nekik, mert az ott megszerzett tudás nélkül minden sokkal nehezebb lett volna.

Az anyuka elmondta, azóta is folyamatosan tartják a kapcsolatot. Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohameddel is többször beszéltek telefonon, e-mailen is jó néhányszor egyeztettek, ha kérdések, kisebb problémák merültek fel. Természetesen kontrollra is járnak, illetve a megyében, Gyula városában koramentorház is működik, ahol többször jártak már. Az intézményben a gyerekek mozgásfejlődését segítő foglalkozások vagy a kicsik által nagyon kedvelt babamasszázs is elérhető.

– Mindez óriási segítség, nem beszélve arról, hogy a szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe a koramentorházban – tette hozzá Makay Katalin.

A srácok egyébként nagyon szépen fejlődnek, és annak ellenére, hogy 7 hét mínusszal indultak, szinte minden tekintetben, így súlyban is utolérték korosztályukat. A segítő konduktorok úgy látják, hogy egyéves koruk körül már a mozgásfejlődésben sem lesz semmilyen lemaradásuk.