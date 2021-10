Két gyermek gyógyulásáért fogtak össze Eleken

Ismét gyűjtésbe kezdtek az elekiek, hogy megkönnyítsék két helyi fiatal életét. A város lakói egy emberként fogtak össze, mindenki beleadta azt, ami erejéből telt. Így gyűlhetett össze alig pár hét alatt közel egy-egy millió forint a két érintett fiúnak.

Ezt ne hagyja ki! Sok pénzt vett el a gazdáktól Bige László, a baloldali milliárdos

A Zárszelvény Sportegyesület tagjait nemcsak a sport szeretete, hanem mások megsegítése is hajtja. Már a megalakulásukkor eldöntötték, hogy a közösségi programok szervezése mellett, ahol és akinek tudnak, segítenek: – Az utóbbi öt évben ez már a negyedik jótékonysági gyűjtésünk, amivel a beteg fiatalok rehabilitációját segítjük. Emellett minden évben tanszereket adományozunk a tanévkezdés előtt, karácsonykor pedig tartós élelmiszerekkel, ruhákkal, játékokkal kedveskedünk a nélkülöző családoknak – ismertette Szelezsán György, a sportegyesület vezetője.

Ezúttal pedig az alig hároméves leukémiás Kovács Botondnak és a súlyos gerincsérülést szenvedett fiatal sportolónak, Thuróczy Áronnak a megsegítésére kezdtek gyűjtésbe.

Kovács Botond alig múlt hároméves. Súlyos leukémia megbetegedéssel küzd. Eleinte nem tudták megállapítani, hogy mi baja lehet, de szerencsére dr. Hargel Ahmad eleki gyermekorvos még időben felismerte a betegséget, és segített a családnak, hogy Szegeden el tudják kezdeni a fiú ötéves kemoterápiás kezelését.

– Botika édesanyja, Szelényi Zsanett a kezelés ideje alatt végig a fia mellett kell hogy maradjon, nem tud dolgozni. És mivel az édesanya kiesik a munkából, és egy évig biztosan nem lesz jövedelme, a család anyagi biztonsága veszélybe került. Ráadásul a folyamatos szegedi gyógykezelés és ott-tartózkodás­ is magas költségekkel jár – osztotta meg velünk az egyesület vezetője.

Thuróczy Áron 17 éves, életerős fiatalember, aki idén nyáron egy vízi baleset során szenvedett súlyos gerincsérülést, jelenleg kerekes­székhez kötött. Életét a barátai erős lélekjelenlétének és talpraesettségének köszönheti: – A baleset óta már két gerincműtéten is áteső Áronra hosszú és komoly küzdelem vár, hogy újra teljes életet élhessen. De izomzata kemény munkával fejleszthető, a keze egyre ügyesebb, és reméljük, a lábát is tudja majd használni, és hamarosan talpra tud állni. Ám addig a feltehetően évekig tartó rehabilitáció, a speciális eszközök beszerzése és a családi ház akadálymentesítése súlyos milliókat emészthet fel – részletezte Szelezsán György. Hozzátette,

a családoknak indított gyűjtés a tervek szerint december végéig tart majd, de már most rengetegen segítették a két fiatal gyógyulását.

– A napokban szerveztünk egy jótékonysági retró diszkót, ahol több mint hétszázezer forint gyűlt össze. Az óvodák és iskolák is összefogtak, és egy sütivásárral igyekeznek levenni a terhet a családokról. Rengeteg üzlet jelentkezett, nem csak Eleken, hanem Medgyesről, Gyuláról, Békéscsabáról, Kétegyházáról és Lőkösházáról, hogy szeretnék, ha náluk is kihelyeznénk az adománygyűjtő dobozunkat. Illetve a helyi labdarúgó- és az íjászegyesület is a gyerekek mellé állt, előbbi a jegybevételét, utóbbi a tombolabevételt ajánlotta fel a fiúknak. Ebből is látszik, hogy ismét összefogott a város. Mindenki a lehetőségeihez mérten segíti a bajba jutott gyerekeket – árulta el az egyesület vezetője.