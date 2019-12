Két embert támadtak meg a kóbor kutyák

Két kóbor kutya támadott meg két embert, egy nőt és egy férfit kedden Sarkadon, a Szalontai utca környékén, később mindkét ebet befogták – tudta meg hírportálunk. Információink szerint a nő és a férfi is megsérült.

A két kutya befogásában segített Oláh József, Muka önkormányzati képviselő is, aki elmondta, ezek a négylábúak csapatban járták az utcákat, az elmúlt időszakban többekre rátámadtak. Hozzátette, szinte biztosra vehető, ki vagy kik az érintett ebek gazdái, de – mint fogalmazott – ilyenkor mindenki hárít, azt állítva, nem az övé. A tervei között szerepel, hogy a jövőben a közfoglalkoztatottak segítségével a környékbeli összes kóbor négylábút kézre kerítsék.

Varga Zoltán, a városgazdálkodási iroda vezetője elmondta, az elmúlt időszakban több bejelentést is kaptak kóbor kutyák miatt, visszatérő problémáról van szó. Évente nagyjából 150 ebet fognak be, a normális ennek töredéke lenne. A gondok egyébként szerinte nem is orvosolhatók a befogással. A probléma gyökere a felelőtlen állattartásban rejtőzik, újabb és újabb kutyák jelennek meg a közterületeken. Varga Zoltán kiemelte: a befogott négylábúak csak elenyésző részében van chip.