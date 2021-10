Készül az egyedülálló központ a Kétegyházi úton

Készül a Légi- és Gépipari Képző Központ a Kétegyházi úton, amely lényegében a BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium telephelye lesz, és ahol képzik a szakembereket többek között az Airbus, de a Linamar és a Csaba Metál számára is – hangzott el a békéscsabai középiskolában, a pénteki nyílt napon.

Békéscsaba – Egy nagyjából 2,5 milliárd forintos beruházás eredményeként valósul meg a Légi- és Gépipari Képző Központ – ismertette Balogh Csaba, a központ vezetője. Elmondta, hogy az építéssel kapcsolatos munkák 90 százaléka elkészült. Nemrég lezajlott a közbeszerzési eljárás, így folyamatosan szállítják be a gépeket. Bővítésre, az ipari igényeket kielégítve további eszközök beszerzésére volt szükség, összesen csaknem száz berendezés érkezik, ez indokolja a némi csúszást.

Jelezte, hogy az alapozó képzések elindultak, ezek két évet ölelnek fel, ezt követi egy három-hat hónapig tartó tanulás, aminek eredményeként speciális tudással vértezik fel a diákokat. A ráépülő képzéshez bemenetként szükséges például gépgyártás-technológiai technikus vagy gépész technikus végzettség. Hozzátette: nyáron végezhet az első olyan csoport, amely megkezdheti a munkát a gyulai Airbus-gyárban.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem csak az Airbus számára képeznek szakembereket, a végzettek elhelyezkedhetnek például a Csaba Metálnál vagy a Linamarnál, valamint más ipari szereplőknél is. Kiemelte azt is: a diákok a legjobb, legkorszerűbb eszközökön tanulhatnak, és külön érdekesség, valamint a maga nemében itthon és európai szinten is egyedülálló, hogy termelő, azaz alapesetben csak gyáraknál előforduló gépeket szintén az oktatás szolgálatába állítanak.

Nemcsak a gépek programozását sajátítják el a tanulók, hanem a termékek tulajdonságainak vizsgálatát is el tudják majd végezni, továbbá olyan tudással vértezik fel őket, hogy akár a berendezések javítását is megoldhatják. Készül egy felületkezelő műhely is, ahol mechanikus módon homokszórással vagy szemcseszórással, hőkezeléssel, illetve – ugyancsak egyedülálló módon – akár galvanizálva is kezelhetik a legyártott alkatrészek felületét.