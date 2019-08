Készül a terv: üzletház épül a piactéren

A szoftverfejlesztéssel foglalkozó orosházi vállalkozás helyben valami más típusú beruházásba kezdett a piactéren. Hónapok óta tart a találgatás, hogy miért bontottak le négy lakóházat, és mi lesz azok a helyén? A kétségeket a vállalkozás tulajdonosa, Vékony Bálint oszlatta el pénteken, amikor a helyszínen találkozott a polgármesterrel.

– Befejeződött egy hónapja a bontás a majd’ háromezer négyzetméteres területen. Szerettünk volna valami mást, mint az eddig megszokott tevékenységi körünk.

– Kerestük a lehetőségeket nagyobb városokban is, de orosháziként úgy döntöttünk, bennünket minden Orosházához köt, itt akarunk boldogulni. Ezért itt, a piactéren építünk fel egy üzletházat, a terveztetése most kezdődik. 900 négyzetméteren a bérlői igényekhez alkalmazkodva, azokat is figyelembe véve alakítjuk majd ki az egyedi üzletek méreteit – tájékoztatott Vékony Bálint. A vállalkozás 39 parkolót is létesít a telken.