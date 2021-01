Készenlétben telnek a hűs angliai napok

Nagy-Britanniában az elmúlt időszakban tovább gyorsult a járvány terjedése, amiben elsődleges szerepe van a december közepén azonosított – azóta több más országban is izolált –új koronavírus-variánsnak. Ez utóbbi a vizsgálatok alapján a korábbi változatoknál 50-70 százalékkal fertőzőképesebb lehet. A kint élő magyarok is arról számoltak be, hogy sok a fertőzött, bár ettől még nincs igazán ­kevesebb ember az utcákon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Internetes források szerint Nagy-Britanniában az utóbbi napokban rendre 50 ezer felett járt a szűrővizsgálatokkal kimutatott új koronavírus-fertőzések száma a korábbi hetek 20-25 ezer, tesztekkel kiszűrt átlagos új napi esetszáma után. A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a szombat ­este zárult 24 órában 57 ezer 725 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki országszerte. A szűrő­vizsgálatok tömegessé válása óta az volt az eddigi legmagasabb napi esetszám Nagy-Britanniában. A békési kötődésű Klaudia és családja az angol fővárostól, a London City Centre-től körülbelül negyvenperces autóútra, Basildonban lakik. – Sajnos éppen a környékünkön a legmagasabbak a fertőzöttségi számok, ennek ellenére úgy tűnik, hogy az emberek türelme egyre inkább fogy, mert nincsenek kevesebben sem az utcákon, sem a boltokban és üzletekben, mint mondjuk néhány hónappal korábban – árulta el hírportálunknak a fiatal nő. Elmondta, egyre inkább azt hallják, hogy sok a beteg, a kórházak elég gyorsan telítődnek, és ismeretségi körükben is egyre többen kapják el a vírust. – Megdöbbentő, hogy a betegség mennyire másként jelentkezik egyes embereknél – tette hozzá a fiatal nő. – A főnököm szülei például már 70 év fölött vannak, elkapták a koronavírust, de nekik semmi tünetük sem volt. Ennek ellenére elővigyázatosságból otthon maradtak jó pár hetet. Az oktatási intézményekben is megjelent a vírus korábban, bár szerencsére súlyos esetekről nem kaptunk információt, de a fertőzés a karácsonyi szünetben is magas számokat ért el. Klaudia elárulta, ők is az úgynevezett 4-es szinten vannak, ami a legmagasabb készenléti szint és a legszigorúbb korlátozásokat tartalmazza. Egyebek mellett az érintett térségekben nem nyithatnak ki a múzeumok, a turistalátványosságok, a zárt terű szórakozóhelyek, be kellett zárniuk a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek, bár az utóbbiak elvitelre és házhoz szállításra felvehetnek ételrendelést. Emellett a nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthatnak összejöveteleket, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhat egymás társaságában. – Az előírásoknak megfelelően csak az élelmiszert forgalmazó üzletek vannak nyitva. A vendéglátóhelyek csak házhoz szállítást vállalnak. A családok sem igazán találkozhatnak, így nekünk is máshogy telt a karácsony. A nagyobb városokban ellenőrizték is, hogy ki merre utazik – tette hozzá. Tengerpartra, erdőkbe járnak Klaudia hírportálunknak elmondta, próbálnak kevesebbet kijárni, illetve olyan helyekre menni, ahol nincsenek annyian. – A tengerpartra és az erdőbe szoktunk eljutni egy kis kikapcsolódásra. Dolgozni járunk, a munkánk nem teszi lehetővé, hogy mindent otthonról végezzünk, de online, házhoz szállítással vásárolunk – folytatta a gondolatot. – A maszk viselése kötelező a zárt helyeken, a kis utcákon ritkán látunk maszkban embereket, a városközpontokban ellenben sűrűbben. Klaudiát megkérdeztük a brexitről is. Ennek kapcsán röviden elmondta, akik megkapták a letelepedési engedélyt és régóta kint élnek, azoknak nem járt túl sok változással a január. A hazautazás más lesz és kicsit körülményesebb lesz kutyát, illetve macskát utaztatni az EU-ba. – Sok dolgot hallunk, hogy bizonyos élelmiszerárak felmennek és az ingatlanárak csökkennek, de majd látjuk a következő hónapokban – fogalmazott kérdésünkre a fiatal nő.