Kerítéssel veszik körbe a CsabaParkot, a munkálatok jelenleg is zajlanak és várhatóan heteken belül véget érnek. Közben vízi színpadot építenek a Körte sori tónál, valamint fejlesztik a játszótereket is. A létesítmény reggel 6 és este 10 óra között látogatható, máskor a kapuk zárva vannak, a rendezvénycsarnokban és a fogadóépületben lévő mosdók is ebben az időszakban vehetők igénybe.

A Modern Városok Program keretében több fejlesztés van folyamatban a CsabaParkban – ismertette dr. Sódar Anita, a városfejlesztési cég ügyvezetője. Elmondta, kerítést építenek, a szükséges munkálatok nagyjából 60 százalékával végzett eddig a kivitelező, a teljes beruházás pedig idén októberben fejeződhet be. A Gabonamúzeum Gyulai úti oldalán már cserélték a kerítést, valamint a Körte soron is végig elkészült a fejlesztés, tegnap pedig a Degré utca környékén dolgoztak a szakemberek. Hogy a vadak szabadon mozoghassanak a területen, az állatok átjárását biztosító kapukat ugyancsak építenek. A tó mellé egy vízi színpad készül, annak most az alapozási munkálatai zajlanak. Idén megkezdődhet a felépítmény építése is, azt jövő esztendő első negyedévében kell befejezni. A rendezvénycsarnok melletti, Óriások konyhája nevet viselő játszóteret ugyancsak fejlesztik a beruházás keretében. Egyedi elemeket gyártanak – ez a munka szintén elrajtolt és várhatóan 2021 elején telepítik az eszközöket –, továbbá, ahogy az látható is, megújul a meseszobor. – A jövőben sí- és hófánkpályával, drótkötélpályával és mászófallal bővül majd a CsabaPark. Az ezek kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, az ajánlatok beérkeztek – mondta dr. Sódar Anita. Hozzátette, jóváhagyást követően köthetik meg a vállalkozói szerződéseket, hamarosan megszülethet a döntés az ügyben. Eszközöket is beszereznek majd, az azokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat a tervek szerint a következő év első negyedévében bonyolítanák le. – A Körte sor felőli domb oldalán elhelyezett csúszdák használatba vétele folyamatban van – folytatta az ügyvezető. Ugyanakkor a domb ismét munkaterület lesz, ha elkezdik kiépíteni a sí- és hófánkpályát, valamint a drótkötélpályát. Ezért addig, amíg nem fejezik be a kivitelezést, a csúszdákat nem lehet majd használni. Reggeltől estig tartanak nyitva Kozma János, a CsabaParkot üzemeltető vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója elmondta: a biztonság, a lopások és rongálások elkerülése érdekében kerítik körbe a létesítményt, valamint azért, mert több elemet csak személyzet felügyelete mellett, nyitva tartási időben lehet majd használni. A terület reggel 6 és este 10 óra között látogatható, mint mondta, egyébként sincs sok értelme sötétben használni a játszóteret és bóklászni az erdőben. A kapukat zárják, igaz, annak nem kell aggódnia, aki kerékpárral vagy gyalogosan bent marad a területen, hiszen, mivel egyelőre nincs kész a kerítés, valahol ki tud jutni – autóval erre nincs lehetőség. A Gyulai úti rendezvénycsarnokban, valamint a Körte sori bormúzeumban, tehát a két játszótér szomszédságában találnak mosdót a látogatók, azok szintén nyitva tartási időben vehetők igénybe.