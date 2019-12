Keresik a karácsonyi, ízletes desszerteket

A békéscsabai boltok kínálata elég sokrétű, az egyik legnagyobb hipermarket polcain a saját márkás édesség kilója valamivel több mint másfél ezer forint, a legdrágább a Szamos szaloncukra, ebből hat- és tizennégyezer forintos kilónkénti áron vásárolhatunk ízesítéstől, kialakítástól függően.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

BÉKÉSCSABA Ottjártunkkor a helyi boltokban a legtöbben a zselés ömlesztettből választottak. Egy másik bolthálózatban a kimért mellett vásárolhattunk saját márkás csomagoltat is, ez a bolt állítása szerint egy online vakteszten tíz cukorkát utasított maga mögé, és végzett az első helyen.

Tyetyák Magdolna, az Élésker Kft. ügyvezetője elmondta, kimért és csomagolt szaloncukor is van a kínálatukban. – A kimérősök alapvetően egy árkategóriában vannak, melyekből szabadon válogathatnak a vevők, annyit, amennyire éppen szükségük van – árulta el. És bár még mindig a kimért szaloncukrot viszik a legtöbben, az ügyvezető szerint a vásárlók egyre nyitottabbak a minőségi termékek iránt. – Sokan inkább kicsit többet szánnak arra, hogy egy jobb kategóriájú termék kerüljön az ünnepi asztalra vagy a karácsonyfára. Hiszen az ezer forintos kilónkénti áron beszerezhető termékek minősége, összetétele, csomagolása és állaga jelentősen eltér azoktól a termékektől, melyek ára négy–ötezer forintnál kezdődik – tette hozzá.

Asztalos Nóra, a Hóvirág Fagylaltbár tulajdonosa is azt tapasztalja, hogy egyre népszerűbbek a kézműves szaloncukrok. – Ezek különlegesebbek, és többnyire finomabbak a tömeggyártott termékeknél, amit ha egyszer megkóstolunk, biztosan nem térünk vissza az ipari termékekhez – fogalmazott a tulajdonos. A helyi fagylaltbárban 16-féle szaloncukor közül választhatnak a vásárlók, emellett három cukormentes desszertet is készítettek azok számára, akik speciális diétát folytatnak.

Ugyanakkor, hiába található sok különleges íz a polcaikon, legtöbben mégis a klasszikusok közül választanak. – Mindig próbálunk új ízeket kikísérletezni, de csak óvatosan, mert a nagyon merésztől még elzárkóznak az emberek, kevesen vannak, akik kifejezetten a kuriózumokat keresik – emelte ki Asztalos Nóra.

Hegedűs Imre 1995 óta árul szaloncukrot a helyi piacon, náluk is egyre többen választják a prémium kategóriájú termékeket. Szerinte azért töretlen a szaloncukor népszerűsége, mert az egyik legolcsóbb édesség. – Egy táblacsoki kilója 2500 forint körül van, míg a karácsonyi desszertből akár egy kilót is tudunk venni ezer forint alatt – hívta fel a figyelmet. Ugyanakkor azok a vásárlók, akik az olcsóbb édességek mellett döntenek, a hagyományos ízeket, a zselés, a kókuszos, a tejkaramellás desszertet részesítik előnyben. A szezon már november elején elkezdődött, a tudatosabb vevők, ekkor beszerezték az ünnepi finomságokat. – December második felére az édességgyárak leállnak, a raktárak kiürültek, így a választék is egyre kisebb. Az utolsó héten a választék lemegy a felére vagy akár a harmadára – fűzte hozzá az árus.