Kerékpárutat adtak át Körösladányban

Biztonságosabbá válhatott a munkába járás és a közlekedés Körösladányban a csütörtökön átadott Dévaványai úti kerékpárúttal – hangzott el a családi élménytúra előtti átadó ünnepségen.

Családi élménytúrával egybekötött kerékpárút átadó ünnepséget rendeztek csütörtökön Körösladányban. Az eseményen Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokban (TOP) – melynek keretében épülhetett meg a Dévaványai út menti kerékpárút is – Körösladány sikeresen szerepelt az elmúlt években, hiszen összesen 3,8 milliárd forint érkezett fejlesztésére, ami meg is látszik a városon.

Hozzátette, ezeket a pályázatokat minden esetben úgy írták ki, hogy előzetesen felmérték, milyen igények vannak a településeken. Körösladányba érkezve pedig számára is nyilvánvalóvá vált, hogy forgalmas főút mentén már elengedhetetlen volt egy kerékpárút a biztonságos közlekedés érdekében. Végül kifejtette, a bicikliút létesítése ráadásul vonzóbbá teheti a térséget azon kerékpáros turisták számára, akik szívesen látogatnának el oda számos természeti értéke miatt.

Kardos Károly polgármester elmondta, a körösladányi képviselő-testület már több, mint tíz éve folyamatosan napirenden tartja a kerékpáros fejlesztéseket, melynek egyik eleme volt a Szeghalom és Körösladány közötti külterületi szakasz elkészítése, de terveket készítettek a belterületi hálózat kiépítésére is. A Dévaványai út menti bicikliút pedig több szempontból is fontos volt számukra, hiszen a biztonságosabb közlekedés elérése mellett lehetőséget ad arra, hogy Dévaványa irányába is beindulhasson a későbbiekben a kerékpáros forgalom, ami az ott elérhető gyógykezelések és fürdő miatt hasznos lehet a lakosoknak.

Az átadó ünnepséget követően az új kerékpárút szakasz megismertetése és az azon való helyes közlekedés bemutatása érdekében biciklis élménytúrát rendeztek, melynek keretében ügyességi feladatsor is várta az érdeklődőket.