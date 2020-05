Kerékpárral járja az utakat a békési Végh Sándor

Óriási távolságokat tesz meg viszonylag egyszerű kerékpárjával Végh Sándor. A civilben szociális és gyermekvédelemben dolgozó békési fiatalember kedden például Szarvasig tekert el a megye névadó településéről. Az utat alig hat óra alatt teljesítette oda-vissza.

– Négy-öt éve kezdtem el komolyabban sportolni, valahogy akkoriban éreztem rá az ízére – mesélte lapunknak a fiatalember. Mint elárulta, az úszással kezdte, először csak a békési uszodában tempózott le pár hosszt, majd a távolságok egyre nőttek. Olyan mértékben emelkedett a teljesítménye, hogy azóta már három alkalommal úszta át a Balatont, legutóbb 1 óra 49 perc alatt szelte át a magyar tengert.

Az úszás mellett közben a kerékpározás is egyre fontosabb szerepet kapott az életében. Tavasztól őszig szinte heti rendszerességgel tesz meg nagyobb, akár 50-100 kilométeres túrákat is. Harmadik sportként pedig érkezett a futás, abszolválta már a félmaratont, majd kipróbálta a triatlont is. Több alkalommal kupát nyert, remek helyezéseket ért el különböző versenyeken. Az egyik legérdekesebb és legértékesebb eredményt a tavalyi Kritérium kerékpáros bajnokságon érdemelte ki Békéscsabán.

– Két éve heccből beneveztem a megmérettetésre. Mit mondjak, leköröztek. Tavaly ismét átmentem a megyeszékhelyre, kaptam egy kölcsönbiciklit, és azzal álltam rajthoz. Nagyon kedves gesztus volt, hogy így elindulhattam. A második helyen értem célba – számolt be a nem mindennapi történetről Végh Sándor. – Persze a lényeg, hogy sportolhatok, számomra ez nagyon sokat jelent.

A járványhelyzet miatt az uszodák látogatása lehetetlenné vált, így az elmúlt hetekben, hónapokban egyértelműen a kerékpározás kapott főszerepet Sándor mindennapjaiban. Múlt héten azután gondolt egy nagyot, és elindult Szegedre. A távolság oda-vissza 201 kilométer: – Úgy voltam vele, hogy ha nem, megy maximum vonatra szállok, és úgy jövök haza. Volt is egy nehéz szakasz, amikor holtpontra kerültem Algyő környékén. Nagyon kevésen múlt, hogy nem adtam fel. Végül mégis erőt vettem magamon, és bekerekeztem Szegedre, majd onnan haza Békésre. Az út mintegy hat órát vett igénybe – tette hozzá a sportember, aki egy régebbi, egyszerű Csepel kerékpárral túrázik.

– Őszintén szólva szeretem ezt a biciklit, bár extrák nincsenek rajta, strapabíró, nem kell rá sokat költeni. Nem mondom, hogy nem fogadnék el egy-két márkás túrakerékpárt, de a jelenlegi „járművemtől” akkor sem válnék meg – fogalmazott. Sanyi egyébként úgy tervezte, hogy kedden Budapestre indul, természetesen kerékpáron. Amikor a BékésMátrix.hu oldalon az elképzelésről megjelent egy interjú, nagyon sokan jelezték, hogy Sándorral tartanának.

– Sajnos, ha együtt, nagy tömegben vágtunk volna neki a kihívásnak, az vélhetően rendezvénynek számított volna, ami egyelőre nem engedélyezett. Senkit nem akartam megbántani, sem veszélynek kitenni, ezért úgy döntöttem, hogy egy későbbi időpontra halasztjuk a túrát.