Kerekeskocsijával újra járhat Gaga, a kecske

Hamarosan ismét rohangálhat Gaga, az ország talán első kerekeskocsis kecskéje. Az állat egy toxikus betegség következtében veszítette el járóképességét, ez a fertőzés az agynak a mozgásért felelős központját támadja meg. Ám gazdájának és a Békés megyei, Bakuczról származó TÜTÜ csapatának hála, a szerencsés négylábú ismét teljes életet élhet.

Ezt ne hagyja ki! Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Gyurcsányék uniós mutyija ügyében

Gagát már most az ország legszerencsésebb kecskéjének tartják, hiszen gazdája, Beréti Zita kitartásának és az emberek összefogásának köszönhetően, újra járni fog TÜTÜ-je segítségével.

– Gaga egy állatotthonban élt, és az egyik önkéntes gondozója keresett meg minket, amikor Gagus lebénult, hogy tudunk-e segíteni a kecskének. Igent mondtunk. Majd pár hónapra rá ismét megkeresett Beréti Zita, hogy azóta magához vette a kecskét, és szeretne neki egy kerekeskocsit – emlékezett vissza Zaubek Beatrix, a kerekeskocsikat gyártó TÜTÜ vállalkozás ötletgazdája­.

Mint mondta, végül alig negyvennyolc óra alatt összegyűlt a pénz a méretre gyártott segédeszközre.

– Csodálatos volt látni, mennyien akartak segíteni a mozgássérült kecskének.

Gaga a kocsi segítségével jó eséllyel akár önállóan is járhat majd, hiszen csak az egyik hátsó lába van lebénulva. Viszont, mivel a másik hátsó lába is hozzásorvadt, ezért most nem tud felállni. Abban reménykedünk, hogy ha visszaállítjuk a természetes pózba, a mellső lábai és – mivel nem fogjuk tartóba tenni a végtagjait – az egészséges lába is visszaerősödhet. És bár a negyedik lábában is van mély fájdalomérzet, ha azt továbbra sem használja, elvileg három lábbal is előbb-utóbb képes lesz kocsi nélkül közlekedni ­– avatott be minket Zaubek Beatrix.

De nem Gaga az egyetlen állat, akin segített a békési kötődésű család által legyártott kerekeskocsi, ugyanis egyre több házi kedvenc gazdája dönt úgy, hogy altatás helyett a mozgásszabadságot adó segédeszközbe rakja hű társát.

– Amikor a legelső kutyusunk, Kleopátra lebénult, elkezdtünk utánajárni az állatoknak készülő kerekeskocsiknak.

Sajnos tíz évvel ezelőtt még nem nagyon volt elfogadott, hogy a gazdik a házi kedvenceiknek kerekeskocsit készíttessenek, nekünk sem sikerült kocsira rakni a gyepmester telepről hozzánk került kutyánkat, aki nem sokkal a lebénulását követően elment. Ezután olvastuk az egyik állatvédő alapítvány segítségkérő posztját, hogy széttört az egyik kutyusuk kerekeskocsija. Mivel a párom lakatos, jeleztük, hogy szívesen megjavítjuk. Végül a saját ötleteink alapján – Kleopátra emlékére – készítettünk nekik ajándékba egy kocsit. Ebből született meg később a TÜTÜ, amivel közel két éve vagyunk a piacon – mesélt a kezdetekről a családi vállalkozás megálmodója.

Mint megtudtuk, az egyedi méretre készített kerekeskocsi úgy segíti a járási nehézségekkel küzdő vagy lebénult állatok mozgását, hogy azok gerince tehermentesítve van.

– Amikor egy állat le van bénulva – úgy szoktuk mondani, hogy fókázik –, egy természetellenes pózban közlekedik. Mivel a kocsiban normál testhelyzetben mozoghatnak, kevésbé terhelik meg az első lábaikat, illetve a nyakukat, ezáltal a bénulás miatt kialakuló elváltozások könnyebben rehabilitálhatók, illetve elkerülhetők további deformitások, sérülések. Ennek ellenére sokan még ma is azt hiszik, hogy az állatnak ez szenvedés, pedig

az első, kocsiban megtett lépéseiknél látszik rajtuk, hogy boldogok, és szinte azonnal ráéreznek a kocsi használatára.

Soha nem felejtem el, mikor egy német juhász kutyusnak készítettünk TÜTÜ-t, a méretvételnél még szájkosár volt rajta és két embernek kellett lefognia. Majd mikor először beletettük a kocsiba, láthatóan meglepődött, és amint felfogta, hogy újra felállhatott, odabújt hozzánk, mintha megköszönné nekünk. Nagyon megható pillanat volt – osztotta meg velünk Beatrix.