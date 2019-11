Kerekes Éva: a nepáli expedíció nem volt egyszerű

Hogyan és miért indul útnak egy makói könyvelőnő a Nepálban található több mint 8000 méteres hegy tetejére? Többek között ez is kiderült Kerekes Éva izgalmakkal teli élménybeszámolójából, melyet az expedíciós hegymászó szerdán este a Csabagyöngyében összegyűlt érdeklődőknek tartott.

A viharok hegye, a Dhaulagiri a világ hetedik legmagasabb csúcsa a maga 8167 méterével, ám amint azt a neve is tükrözi, megmászása nem a magassága, inkább szeszélyessége miatt kihívás. Ezt a kihívást vállalta be nemrég Kerekes Éva hegymászó társával, Herczeg Angelikával, ám sajnos az időjárás viszontagságai miatt a csúcstámadás elmaradt. Már az indulásnál is voltak komplikációk, ugyanis szeptember elsején, helyi idő szerint 11 órakor érkeztek meg a hegymászónők Nepálba. Az egyórásra kerekedett késés miatt az átszállás is macerásabbra sikeredett, mint ahogy tervezték, majd Katmanduban a nagy légi forgalom a leszállást nehezítette meg, ami miatt egy ideig köröznie kellett a repülőgépnek.

Egynapos pihenő után jutottak Pokharába, Nepál második legnagyobb városába, onnan másnap dzsippel utaztak tovább Tato Paniba, amely magyarul forró vizet jelent. Ám ez sem ment zökkenőmentesen, ugyanis a jármű defektet kapott. A folytatásban is számos hasonló kihívást kellett megélniük. Ilyen volt az is, mikor szakadó esőben tették meg útjukat egyik tábortól a másikig, ám a teherhordók pár órás késéssel hozták csak a hegymászónő holmiját, így addig egy társától kapott hálózsákban húzta meg magát. Nem is lett volna rossz az ötlet, ám Kerekes Éva allergiás a pehelyre, amivel a hálózsák és a hegymászók felszerelései töltve vannak. Ennek eredményeképpen a magával hozott allergiagyógyszerrel is sakkoznia kellett.

Marphában egy buddhista kolostort is meglátogattak, ahol egy monktól áldást kaptak. Az alaptáborba vezető háromnapos trekking második napján megmászták a 6012 méter magas Dhampus Peaket az akklimatizáció elősegítése érdekében, majd az 5140 méteren lévő Hidden Walley táborban éjszakáztak, mielőtt megérkeztek volna a 4670 méteren lévő táborba. Azonban a Nepálban abban az időben uralkodó monszunos időjárás sajnos nem kedvezett számukra.

A csúcsmászást végül szep­tember 29-én kezdték meg, kihasználva a ritkán adódó néhány napot, amikor optimális körülmények mutatkoznak a mászáshoz: szélcsend, minimális havazás, enyhe felhőzet, napsütés. Október 2-án viszont vissza kellett mindkettőjüknek térniük az alaptáborba: az időközben a fix köteleket elsodró lavina a kettes és hármas tábor között egynapos csúszásba sodorta a mászónőket, valamint a közeledő erősebb havazás és a heves szél nem engedte fel a Dhaulagiri csúcsára Kerekes Éváékat.