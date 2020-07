Kényelmesebbé vált a kóbor ebek szarvasi befogadóhelye

Tisztább, szárazabb, kényelmesebb és biztonságosabb helyen várhatják ezentúl a szarvasi kóbor és elveszett ebek az új, vagy éppen régi gazdájukkal való találkozást. Az állatvédő egyesület ugyanis új kennelsort kapott, amit ünnepélyes szalagvágással, nyílt nappal és rendhagyó kutyás bemutatóval ünnepeltek.

Új kennelsor épülhetett nemrégiben a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület telephelyén, melynek átadóünnepségét szombaton tartották. A szervezet egy nyertes pályázat jóvoltából válhatott kényelmesebbé ebek és gondozóik számára egyaránt, közel hat millió forintból.

Dr. Kozák Adrienn Rékától, az egyesület elnökétől megtudtuk, önkormányzati tulajdonú telephelyüket 2017 januárja óta üzemeltetik, ami országosan is ritkaságnak számít, hiszen mindössze három-négy településen végzik állatvédő szervezetek a gyepmesteri tevékenységet. Velük együtt nekik is a kutyák jóléte a céljuk, és az, hogy ne egyfajta meghalató intézetként működjenek. Ehhez kapcsolódott egy 2018-ban kiírt pályázat, aminek elnyerésével esélyt kaptak egy új, tisztább, szárazabb, kényelmesebb és biztonságosabb kennelsor megépítésére. Utóbbi pedig már nagyon időszerű volt, hiszen régi ketreceik igen rossz állapotúak voltak, a kutyák könnyen kiszöktek belőlük és kiálló vasdarabjaik veszélyt is jelentettek rájuk.

A telepen jelenleg 44 kutya van, ebből 16 az új kennelsorban, cserélődésük pedig szakaszos – mondta el dr. Kozák Adrienn Réka. Megfigyelhető, hogy bizonyos időszakokban – például nyáron – kevésbé él az örökbefogadási kedv, tavasszal és ősszel azonban megélénkül, karácsony előtt viszont dömping uralkodik náluk. Folytatta, a mindennapi működésükben nagy segítségükre vannak az átvevő szervezetek, szerencsére jó együttműködésben vannak többek közt fajtamentőkkel, illetve keverékekre specializálódott csoportokkal is, akik elvisznek tőlük egy-egy kutyát, amikor kapacitásuk engedi.

A befogadottjaikkal járó munkát pedig semmiképp nem nevezné átlagosnak, hiszen mindegyik más típusú törődést igényel. Gyakran vannak például olyan állataik, melyek nincsenek emberekhez szoktatva, ők rendkívül sok figyelmet követelnek és hosszú ideig – olykor két-három évig – kell foglalkozni velük. A legfontosabb azonban mindegyiknél, hogy testi-lelki egészségüket ápolják és helyrehozzák, így esélyt adva számukra egy új életre. Természetesen csak oltva, chippelve és ivartalanítva, amit minden esetben hangsúlyoznak.

Az ünnepséget színesítő kutyás bemutatóról elmondta, a Mosoly Állatvédő Egyesület és Rehabilitációs Központ egyik vezető kiképzőjével, Trungel Lászlóval együtt egy olyan programot akartak prezentálni, amiben nem a szokásos engedelmességi feladatok megtanítására fektetik a hangsúlyt. Ehelyett tevékenységükhöz is idomulva azt mutatták be az érdeklődőknek, hogyan lehet egy kutyát beilleszteni a családba, milyen problémákkal szembesülhetnek, illetve miért ne féljenek második ebet hazavinni, vagy éppen miért érdemes idősebb állatot befogadni.