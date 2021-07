Kelj fel, és evezz! A vízi sport, amely éppen meghódítja Békés megyét is

Az egész világon, így Békés megyében is egyre népszerűbb a supozás. A sportág egyszerre biztosít remek kikapcsolódást és kiváló testedzést az érdeklődők számára.

A SUP valójában mozaikszó, méghozzá a Stand Up Paddleboard rövidítése, amely magyar fordításban körülbelül olyasmi, mint az „állva evezős (szörf)deszka.

Valójában a szörfözés egy válfajáról van szó, amiben egy hagyományosnál hosszabb és szélesebb deszkán állva evezővel hajtjuk magunkat előre.

A dolog nem új találmány, mintegy 300 évvel ezelőtt James Cook kapitány legénysége írta le a Polinéziában az ottani őslakosok állva evezhető deszkacsónakjait. Az 1960-as években aztán hawaii szörfoktatók fedezték fel újra maguknak és alakították ki a mai változatot. Ezek a deszkák a nagyobb felületüknek köszönhetően jóval stabilabbak mind a hullámlovaglás, mind a windsurf esetében használtaknál, így kényelmesebb egyensúlyozást tesznek lehetővé.

A látszólagos kényelem ellenére ez a sport szinte minden izmot megdolgoztat. A folyamatos egyensúlyozási kényszer miatt ott is izomlázunk lesz az első alkalom után, ahol nem is tudtuk, hogy vannak izmaink. A kitűnő edzés mellett pedig mentálisan nagyon pihentető mozgásforma.

– Egy viszonylag könnyen használható vízi sporteszközről van szó, amely valószínűleg ennek köszönhetően is egyre népszerűbb az egész világon – nyilatkozta hírportálunknak Kálmán Tibor. Békés polgármestere, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja, az Alsó-Tisza és Körösök régió képviselője elmondta, ez a sportág remek kikapcsolódást nyújt, miközben sportértéke sem elhanyagolható. – Supozás közben az egész testünket koordinálni kell, tetőtől talpig szinte mindenünket megmozgatja – tette hozzá a városvezető. Kitért arra is, hogy a szakemberek véleménye szerint a SUP hamarosan bekerülhet az olimpiai sportágak közé, ami még inkább érdekesebbé teheti a jelenlétét.

A békési kishajókikötőben tavaly vált először kölcsönözhetővé SUP-deszka, amely iránt a kezdetekről óriási az érdeklődés.

– Nagyon érdekes, hogy voltak, akik szinte gumimatracként értelmezték és hajtották, és úgy is nagyon kellemes kikapcsolódást jelentett számukra.

Békés polgármestere elárulta, a Békési Kajak-Kenu Club hamarosan SUP-foglalkozásokat is fog indítani, az edzések a sárkányhajó­tréningekkel egy időben lesznek. Várhatóan később versenyre is nevezhetnek majd a sportemberek.

Kálmán Tibor a kikötővel kapcsolatban jelezte, az idei kezdeti viszontagságok, a hidegebb idő és az árhullámot követően mostanra egyenesbe jöttek. A vízi megállóhelyen kajakok, kenuk sárkányhajók, lakóhajók, horgászladikok, gumicsónakok és természetesen SUP-ok is kölcsönözhetők, illetve nagyobb csoportok számára sétahajózási lehetőségek is elérhetőek vezetővel. A kikötőt egyre többen keresik fel nem csak hajó- és csónaktulajdonosok, hanem túrázók, érdeklődők is.

Szigeti Anna szarvasi sajtóreferens elmondta, a városban a Körös-Holtág ad lehetőséget erre a sportra.

Mint említette, ugyan a SUP állva evezést jelent, de azt tapasztalja, hogy sokan ülve is kipróbálják, attól függ, ki hogyan találja meg a stabilitást. Hozzátette, ennél a sportágnál egy rendkívül jó mozgásformáról beszélhetünk, amely hosszabb távon az egész testünket átalakítja, formálja. Ráadásul ízületkímélő, és egy olyan természetközeli tevékenység, amely a lelkünket is kényezteti. Elárulta, a SUP iránt érdeklődők első kérdése mindig az, hogy könnyen lehet-e a vízbe borulni vele, amire mindenkinek azt feleli, hogy kezdés előtt küzdje le a félelmét és engedje el magát. Ha ugyanis ledöntjük ezeket a korlátokat, akkor „miénk lehet a világ” az evezésben. Kiemelte, természetesen fontos a deszkán a stabilitás, tehát nem árt, ha jóban vagyunk a lábunkkal, de akinél ez kevésbé megy, kezdhet térden evezéssel, majd a műfajt elsajátítva már könnyedén folytathatja állva.

Végül Szigeti Anna elárulta, Szarvason több éve jelen van a SUP-ozás, ezért a legtöbb ember már saját deszkával és evezővel rendelkezik, de az újonnan érdeklődőknek van lehetőségük bérlésre a Körös partján.