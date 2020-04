Kék fényben úszott a csabai kulturális központ

Az autizmus világnapja előtt tisztelegve, egy országos kezdeményezés keretein belül kék fényben pompázott a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ csütörtökön, az esti órákban.

Az autizmus világnapját 2008 óta tartják április 2-án világszerte, hazánkban több kezdeményezés is megszületett már azóta. Az Együtt az Autistákért Alapítvány a Ragyogj kékben! ötlettel állt be a nemes sorba, melynek lényege, hogy Magyarország nevezetességei, intézményei kék megvilágítást kapnak, amivel felhívják a figyelmet arra a 160 ezer emberre, akik autizmus spektrumzavarral élnek országunkban.

Ehhez az elképzeléshez csatlakozott csütörtökön a Csabagyöngye Kulturális Központ is. Az intézmény munkatársai már délután megkezdték az előkészületeket, majd a kora esti óráktól a kék fénnyel megvilágított intézmény várta az arra járókat.

– Békéscsaba vonatkozásában az Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány szervezi évről évre ezt az eseményt. Fontosnak tartjuk a kezdeményezést, ami a koronavírus-helyzetre való tekintettel más színezetet is kap, hiszen emlékeztet arra, hogy ugyan a járvány tölti ki most a mindennapjainkat, de attól életünkben vannak más, kiemelt fontosságú dolgok is, amikről nem szabad megfeledkeznünk – árulta el hírportálunknak Varga Nelli, az intézmény kommunikációs vezetője.

Az autizmus világnapjához egyébként csatlakozhat bárki, aki ezen a napon bármilyen kékszínű ruhadarabot vesz fel, illetve használja az #éniskékvagyok hashtaget.