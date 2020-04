Kedvezett a tél a rovaroknak, legyet, szúnyogot is láttak már

Az elmúlt időszak fagyos éjszakái ellenére az enyhébb tél kedvezett a rovaroknak és részben a rágcsálóknak is. A szakemberek már szúnyoggal, darázzsal, sőt még lakott térben hangyarajzással is találkoztak, ugyanakkor a helyzet nem kezelhetetlen.

Bizonyos, hogy a szennyvízcsatornákban jelentős konyhaicsótány-populáció található – mondta Varga Péter, a Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója. Viszonylagos jó hírnek nevezte, hogy a konyhai csótányok általában a földszinti élőhelyeken élnek, a tömbházaknak magasabb részein ez a faj nem jellemző.

– A német csótány valóban akár a tizedik emeleten is megjelenhet, azok a rovarok azonban nem akklimatizálódtak olyan mértékben, hogy átteleljenek a szennyvízrendszerben – fogalmazott a szakember. A csótány trópusi rovar, és korábban azt tartották róla, hogy 15 fok alatt nem marad meg. A konyhai svábbogár azonban erre alaposan rácáfolt, hiszen 10–12 fokban vészelte át a hideg évszakot.

Kérdésünkre, hogy valóban nehezen irtható-e ki a csótány, elmondta, legyen szó akár kertes házról, akár tömbökről, ha minden felületet kezelnek, akkor nem lehet gond. Különösen a társasházakban megtörténik, hogy amikor néhány lakó nem kéri a védekezést, újra szaporodik az állomány. Ilyenkor egy-két példány túlélése is elég. Az ügyvezető igazgató eloszlatott egy félreértést is. Sokan ugyanis szégyellik, ha megjelennek náluk is a csótányok, pedig nincs miért pironkodni, a rovar a tiszta helyeken is megél.

A tél a rágcsálóknak is kedvező volt, bár a megyei mezőgazdaságból még nem kaptak arról jelzést, hogy számottevő mezeipocok-populációk lennének a növényfajták körül. Később problémaforrás lehet, hogy mind a kínai márványpoloska, mind az afrikai zöld poloska nagy számban telelt át.

– Már találkoztunk szúnyoggal is, és darázzsal kapcsolatban is kaptunk tájékoztatást ügyfeleinktől – tette hozzá. – Ezek korai riasztások, a darazsak esetében általában királynőt láttak, ami igyekszik előkészíteni az idei nemzedék számára a fészket.

A szakember viszont olyanra nem emlékszik, hogy a légyfajok imágóként teleltek volna át ilyen nagy számban. Elsősorban bábként szokták ezt megtenni, így előfordulhat, hogy fokozottabb populációgyarapodás következik majd be, hiszen a megszokottnál korábban már kifejlett legyek röpködnek majd, és rakják le petéiket, ha megfelelő közeget találnak.

– Mióta a területen dolgozom, még soha nem volt arra példa, hogy februárban hangyarajzáshoz kérjenek segítséget. Ebben az évben ez is megtörtént – fogalmazott.

– Ablakokon és függönyökön jelentek meg, nem óriási számban, de ilyen máskor legkorábban áprilisban, májusban fordult elő melegebb, párás estéken. A következő időszak dönti majd el, hogy mely rovarfajoknak, ízeltlábúaknak kedvezett leginkább az enyhe tél. Bárhogy is lesz, a helyzet kezelhető.