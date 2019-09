Kedvet kapnak a bakancstúrához a Hazajáró honismereti műsortól

A Hazajáró első epizódját nyolc éve mutatták be Duna TV-n. Az ötletgazda a rendező, Moys Zoltán és a Schödl Dávid operatőr volt. A tanárként dolgozó Kenyeres Oszkár úgy jött a képbe, hogy korábban együtt túrázott a rendezővel. Jakab Sándort egy túraegyesület, a Börzsöny Akciócsoport révén ismerték meg.

– Jórészt én szerkesztem az adásokat, és igyekszem az egyensúlyt megtalálni Erdély, Kárpátalja és a Felvidék, a magas hegyek és a síkvidékek között – ecsetelte Kenyeres Oszkár. – Célunk a Kárpát-medence természeti, kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek és az ott élő magyarok mindennapjainak a megismertetése. Egy-egy adás általában egy kisebb tájon tett 2-3 napos túránknak, kirándulásunknak az összefoglalója.

Jakab Sándor hozzátette, a sorozatban előforduló települések, helyek, műemlékek és egyéb érdekességek történetét, nevezetességeit a helyieken és a szereplőkön túl a levéltárak mélyéről és régi könyvekből előkerült útleírásokkal a narrátor meséli el. Az évek óta tartó gyaloglás, túrázás és forgatás alatt sok települést, tájat, szokást, érdekes embert mutattak be a Hazajárók, hogy kedvet csináljanak a nézőknek a határon túli bakancstúrákhoz és a történelmi Magyarország megismeréséhez.

– A Kárpát-medence természeti szépsége, a Jóisten alkotta táj egyedülálló, miként az itt élő magyar közösségek élete, a hagyományok őrzése, ápolása, továbbadása is – hangsúlyozta Kenyeres Oszkár. Elmondta, rengeteg kalandban akad részük. A legemlékezetesebb forgatás a Hunyad megyei Petrozsény fölötti, 2500 méteres Páring-hegységhez kötődik. Már derékig ért a hó, ahogy gyalogoltak egyre feljebb, és a menedékházat ki kellett ásnia a hattagú stábnak a hó fogságából. És nem elég valahova odaérni, vissza is kell térni a kiindulóponthoz.

Meghitt pillanatuk mindegyik túrához kötődik, és ezzel kapcsolatban egy különlegesség is történt Kondoroson. Az erdélyi Úz völgyében lévő Csinódon beszéltek Farkas Bokor János prímással, aki jelezte, hogy ott ül a közönség soraiban. Ahogy felállt, vastaps köszöntötte. Kiderült, azóta már Kondorosra költözött, a lányát követve. Kenyeres Oszkár kiemelte, szívet melengető, egyben szívszorító érzés volt a csíksomlyói szentmise végén hallgatni, ahogy a hívek elénekelték egymás után a magyar, a székely és régi székely himnuszt.

A Hazajárók kitértek arra, hogy fél évre előre megtervezik a célállomásokat, és a továbbiakban is forgatnak majd a határon túl, illetve több részt szeretnének felvenni Magyarország különböző tájegységein.

Zuberecz Tibor, a rendezvényt szervező Nagyra Nőtt Nebulók Klubjának vezetője elmondta, több mint 200-an figyelték, hallgatták a lebilincselő szépségű utazások beszámolóit, a csodálatos történeteket, és szem nem maradt szárazon. Az esemény végén a nézők felállva, vastapssal köszönték meg az előadást, mely az Ismerős Arcok együttes Nélküled című dalának közös eléneklésével és egy Hazajáró 500 torta átadásával ért véget.

Eljutottak oda, ahova még senki

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere is köszöntötte a Hazajáró főszereplőit. A sorozatról elmondta, felbecsülhetetlen értékű kordokumentum, egyedülálló földrajzi kincs, hiszen a stáb olyan természeti helyekre is eljutott a Kárpát-medencében, ahol sem előtte, sem utána nem járt még kamera vagy más forgatócsoport. Kenyeres Oszkár kiemelte, egy-egy műsor után többen a látottak, hallottak alapján illesztetik be bakancstúrájukba azt a helyszínt, amely nagyon megtetszett nekik.