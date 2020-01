Kedvenceink is megfázhatnak a hideg időben

A téli mínuszokban nem csupán az emberek fázhatnak, házi kedvenceinket ugyanúgy megviselheti az időjárás. Érdemes ilyenkor jobban odafigyelnünk rájuk, meleg búvóhelyet és langyos enni-innivalót biztosítanunk nekik.

Dr. Csonka Barbara állatorvos elmondta, valóban tudnak fázni az állatok is télen, de fajtától függ, hogy mennyire viseli meg őket a hideg. A kint tartott kutyák mindegyikénél fontos, hogy gazdáik jól szigetelt, szélvédett búvóhelyet biztosítsanak számukra.

Hozzátette, nem elég csupán egy takarót berakni alájuk, hiszen azt a legtöbb esetben kihúzzák. Helyette érdemes vastag szőnyeget leszögelni a kutyaházakba, ami egész télen meleget nyújt nekik. A hosszú szőrű egyedeknél ugyanakkor a szalma lehet a legjobb megoldás, ami felszívja róluk a nedvességet. Ennél a szigetelőanyagnál viszont előfordulhatnak bolhák, így gondoskodni kell a parazitavédelemről. Kölyköket pedig semmiképp sem szabad kint hagyni éjszakára vagy hosszabb időre, nekik folyamatosan biztosítani kell a meleget, főként az elválasztás utáni hetekben. A szobatisztaságra való nevelés miatti sétáltatás azonban télen is megengedett náluk.

Az állatorvos kiemelte, a szabadban lévő állatoknál naponta többször is ellenőrizni kell az ivóvizet, nincs-e befagyva, és folyadékból, valamint ételből is érdemes számukra mindig langyosat kivinni. A lakásban tartott kutyákra kitérve elmondta, télen is ugyanúgy lehet sétáltatni őket, akár kis, akár nagy testű egyedről van szó. A kisebb, érzékenyebb, fázósabb kedvenceknek viszont praktikus lehet ilyenkor egy kabát, de kutyacipőre nekik sincs szükségük, utóbbi ugyanis inkább csak zavarhatja őket.

Dr. Csonka Barbara kifejtette, bár a megfázás leginkább az emberekre jellemző, viszont kutyáknál is ugyanúgy előfordulhatnak felső és alsó légúti betegségek, például torok-, mandula- vagy hörgőgyulladás. Utóbbiak viszont sokkal inkább a túl hidegen elfogyasztott víztől következnek be, mint az időjárástól. A meghűlés elsődleges tünete náluk a köhögés, a megváltozott hangú – libagágogásszerű – ugatás és a bágyadtság. Orrfolyás, hidegrázás, láz és étvágytalanság később, súlyosabb esetekben alakul ki.

Kiemelte, a köhögéses állapotnál már mindenképpen állatorvoshoz kell vinni a kutyát egy alapos kivizsgálásra, mert az nemcsak a megfázásra, hanem a Békés megyében legnagyobb számban előforduló szívférgességre, de akár refluxra is utalhat. Amennyiben bebizonyosodik, hogy egy légúti gyulladás vagy meghűlés miatti köhögésről van szó, gyulladáscsökkentő, antibiotikumos és immunerősítő kezelésre van szüksége a kutyának.

Végül elmondta, az emberekhez hasonlóan az állatoknak is adhatóak vitaminok, melyeket az első években biztosít számukra egy jó minőségű táp, idősebb korban – nagy testűeknél 6–8, kis testűeknél pedig 8–10 év felett – azonban javasolt kúraszerűen alkalmazni a különböző immunerősítőket és vitaminkészítményeket. Ugyanezt az érzékenyebb kedvenceknél, akiknél visszatérő probléma a téli meghűlés, hamarabb el lehet kezdeni.