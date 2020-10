Kedvenceikről szól majd a vasárnap

Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és haszonállatok. Lehetnek kicsik, nagyok, pikkelyesek, tollasok vagy bundások, egy biztos nélkül nem tudjuk elképzelni mindennapjainkat. E kapcsolatra hívják fel a figyelmet az Állatok Világnapjával. Érdemes ellátogatni a közeli állatkertekbe, vadasparkokba, menhelyekre, hogy feltöltődjünk azokkal az élményekkel, amelyeket csak az állatok adhatnak nekünk.

A Remény- Lak Állatvédő Egyesület minden évben kutyasétáltatással egybekötött nyílt napot szervez, melyre kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. Bencsik Tiborné, az egyesület vezetője elmondta, hogy az év többi napjához képest ilyenkor kibontásra kerülnek a különböző jutalomfalatok és körbejárva a menhelyet, minden ott élő állat kap egy kis finomságot.

– Ez a nap csak az övéké! Ilyenkor sok család kilátogat hozzánk. Ha valaki csak beül az egyik kutyánkhoz, azt is szívesen fogadjuk, hisz vannak olyan kincseink akikhez türelem és szeretet kell. Mindenkit szívesen látunk vasárnap a menhelyünkön 10-16 óráig.

A Körösvölgyi Állatpark egyik méltán legnépszerűbb hagyományos programja a „Kedvenceink lakomája” látványetetés sorozat, mely évről-évre az Állatok Világnapja apropóján kerül megrendezésre – olvasható a park oldalán. Vasárnap 10 órától egészen 15 óráig mindenki kedvére bekapcsolódhat az állatparki élőlények látványetetéseivel egybekötött bemutatókba, és testközelből szemlélheti meg kedvencét, gyűjthet be életmódjával kapcsolatos új élményeket.

Ahogy a különböző menhelyeken, állatkertekben, úgy az oktatási intézményekben is nagy szerepet tölt be az állatok világnapja. Nincs ez másképp a Penza lakótelepi óvodában sem.

– Hosszú évek óta hagyomány az intézményben az Állatok Világnapjának megünneplése. Jó alkalmat kínál a városi gyerekek számára, hogy megismerkedjenek az állatokkal, gondozásuk szabályaival és a védelmükkel – árulta el hírportálunknak az egyik óvodapedagógus.

Hozzátette, hogy ebben az időszakban heteken keresztül átszővi a mindennapjaikat az állatos témák. Verseket, mondókákat, dalos játékokat tanulnak, valamint a kézműves foglalkozások során is ők a főszereplők.

– Előszeretettel dramatizálunk, ami azt jelenti, hogy a mesék által az állatok bőrébe bújnak a gyerekek és így játszák el a mesét. Minden alkalommal igyekszünk megragadni és közel hozni hozzájuk a különböző kedvenceket, például kutyát, macskát, aranyhörcsögöt. A terápiás kutya által pedig a félősebb gyerekek is bátorságra tesznek szert a foglalkozások alkalmával.

Az óvoda rendszeres vendége a Nagyerdei Lovardának, ahol a tanya körül élő állatokkal ismerkedhetnek meg a kicsik. Lehetőségük van lovaglásra, az állatok etetésére és simogatására. Megtudtuk azt is, hogy ez a téma áll a gyerekekhez a legközelebb. Nagyon könnyű őket motiválni és bevonni mindenféle állatokkal kapcsolatos tevékenységbe.

– Nagyon fontos a számunkra, hogy a kedvencek tiszteletére neveljük a nebulókat. Már az óvoda udvarán lévő bogarakra is vigyázunk. Már a csoportszobában is vigyáztunk egy pókra, akit Petinek neveztünk el és napról napra figyeltük. Emellett fontos az is, hogy minél több ismerettel rendelkezzenek az állatokról és élőhelyükről. Ez egy igazán hálás téma, hiszen a gyerekek még tiszta szívvel és szeretettel fordulnak minden élőlényhez.

Tehát, ha teheti tegye különlegessé az állatok számára ezt a napot, és tervezzen be közös játékidőt és programot, hiszen nincsen számukra nagyobb öröm annál, minthogy együtt lehetnek azzal, aki a legtöbbet jelenti számukra.