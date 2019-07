Kávéfőzőt nyert egy gyulai olvasónk

A Békés Megyei Hírlap ősszel megjelenő szakácskönyvéhez meghirdetett receptversenyen nyert kávéfőzőt egy gyulai olvasónk.

Kiss Katalin évtizedek óta előfizetője a Békés Megyei Hírlapnak, és a megyei történések érdeklik a legjobban. Már többször küldött be a Hírlaphoz recepteket, most nagy örömére rámosolygott a szerencse. Szabadidejében magának és a családnak szokott főzni, melynek szeretetét 1880-ban született nagymamájához köti. Olvasónk elmondása szerint a nagymama főztje messze földön híres volt, lakodalmakba is járt főzni.

Előzmények:

Készül új szakácskönyvünk: sorsoltunk a beküldők között

Olvasóink örülnek, hogy idén is megjelentetünk egy új szakácskönyvet

A Kárpát-medence ízei: várjuk olvasóink receptjeit