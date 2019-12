Katonák vittek ajándékot a csabai gyermekosztálynak

Ajándékcsomagot adományozott a Magyar Honvédség nevében a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj a Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályának – jelentette be Lipták József alezredes, zászlóaljparancsnok, és Tárkány-Szűcs Zsuzsanna, ápolási igazgató helyettes a békéscsabai gyermekosztályon megtartott szerdai délelőtti átadón.

Mint megtudtuk, az osztályon ápolt gyermekek számára különféle édes finomságokkal készületek a sereg tagjai, melyeket az ott dolgozók osztanak majd ki a közelgő ünnepek alkalmából a kicsiknek.

Lipták József úgy fogalmazott, a haza védelme mellett másokra is gondolnak, és szerettek volna örömet okozni a kis betegek számára. Mint Tárkány-Szűcs Zsuzsanna, és az osztályon dolgozó dr. Bárány Szilvia szakorvos-jelölt is megjegyezte, tudomásuk szerint ez az első alkalom, hogy katonák adnak át ajándékot a kórházban ápolt gyermekeknek. Hangsúlyozták, azoknak a kicsiknek, akiknek az egészsége nem engedi, hogy otthonukban töltsék az ünnepeket, próbálnak minél meghittebb környezetet teremteni az osztályon, ebben pedig a honvédség adománya is segítségükre lesz.