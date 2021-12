Katasztrófavédelem: a lakástüzek odafigyeléssel megelőzhetők

Közelít a kétszázötvenhez az idei lakástüzek száma Békés megyében, négy esetben a tűz halálos áldozatot is követelt. A katasztrófavédelemnél elmondták, a legtöbb eset a fűtéssel, főzéssel, dohányzással, valamint a hibás, megbízhatatlan elektromos eszközök használatával hozható összefüggésbe.

Ezt ne hagyja ki! Kövér László: a közös kultúrkincsünk van veszélyben

Október 21-én hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület a szarvasi Vágóhíd utcában, a lángok a lakórész tetőzetére is átfutottak. A helyi, a szentesi és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók több oldalról „támadták” a tüzet, ám az ottlakó életét már nem lehetett megmenteni. November 3-án egy kertészszigeti sorházi lakásban történt tragédia. A helyszínre érkező szeghalmi tűzoltók már csak a tűz nyomait találták.

– A lángok a konyha sparhelt és szekrény közötti részén csaptak fel, itt feküdt a holttest, nem zárható ki, hogy füstmérgezés áldozata lett az illető – mondta el Várszegi György tűzoltó főhadnagy. A szóvivő hozzátette, november 17-én Dobozon is kialudt egy élet. Dél körül riasztották egy Bercsényi utcai melléképülethez a beavatkozókat, és bár percek alatt odaértek, kiégett épületrészt és egy holttestet találtak. November 24-én éjjel még egy haláleset történt: egy vésztői családi ház borult lángba. Huszonkét tűzoltó oltotta három órán keresztül az épületet, de az ott lakó férfin már nem lehetett segíteni.

– A négy halálos kimenetelű tűz keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás keretében igyekeznek felderíteni a szakemberek – részletezte Várszegi György, aláhúzva, a fűtési szezonban mindig több az otthonokat érintő tüzek száma, ám a tragédiák elkerülhetők lennének.

– A hideg miatt többet vagyunk otthon, fűtünk, főzünk, világítunk, sok-sok elektromos eszközt használunk. Fontos, hogy a fával fűtött háztartásokban ne legyen túl közel a tüzelő a kandallóhoz, cserépkályhához, kazánhoz. Gyúlékony anyagot ne tároljunk odabent, és ne szárítsunk mosott ruhákat a kandalló előtt. Lehetőleg védjük a környezetet a kipattanó szikráktól is – sorolta a szóvivő. Hangsúlyozta, egy gázkonvektor burkolata is elérhet olyan magas hőt, ami meggyújthatja a ráterített ruhát. Balesetet előzhetünk meg azzal, ha a hősugárzót, a gázzal működő fűtőberendezést kellő távolságra helyezzük el más berendezési tárgyaktól, illetve azzal is, ha nem tüzelünk háztartási hulladékkal.

– Két hétnyi szeméttel tüzelés alatt annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben, mint megfelelő tüzelővel egy teljes szezon idején – árulta el, hozzátéve, ahol rendszeresen szemetet égetnek, ott előbb-utóbb meggyullad a lerakódott kátrány, korom. A kéményről azután szemvillanás alatt átterjednek a lángok a tetőre, a lakótérbe.

– Minden tizedik háztűz a kéményben keletkezik, ezért is fontos, hogy ne legyen rossz műszaki állapotú az égéstermék-elvezető, és hogy igénybe vegyük a kéményseprők segítségét. Családi házaknál csak megrendelés alapján dolgoznak, interneten keresztül, vagy telefonon, a 1818 hívószámon lehet időpontot kérni – mondta el Várszegi György. Hangsúlyozta, még mindig gyakori, hogy dohányzás vezet sérüléshez, halálos tűzhöz: ágyban fekve nem érdemes rágyújtani, mert hamarabb elaludhatunk, mint a cigaretta.

– A régi építésű házak elektromos hálózata ma már könnyen túlterheltté válhat, célszerű villanyszerelővel felülvizsgáltatni. Ha a biztosítékot rendszeresen lecsapják az elektromos eszközök, ha az elosztó, a hosszabbító, vagy a konnektor elszíneződött, eldeformálódott, akkor is szakembert kell hívni, amellett, hogy a fűtőberendezések karbantartása is alapvető – tette hozzá.

Lakástűz szimulációval hívták fel a figyelmet

Látványos „lakástűz” szimulációt tartott pénteken a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Békéscsaba főterén. A nézelődők szemtanúi lehettek annak, hogy egy parányi tűzből milyen gyorsan keletkezik lángtenger, mekkora hőterhelést kapnak a közeli berendezési tárgyak, épületrészek. Felhívták a figyelmet arra, milyen óvatosan kell eljárni az adventi koszorúk gyertyagyújtásaikor, valamint a konyhai sürgölődés során. Bemutatták, mi történik, ha meggyulladt étolajat tartalmazó edényt próbálunk vízzel eloltani.

Életet menthet a füstérzékelő és a porral oltó A lakástüzet – főleg éjjel – a benntartózkodók gyakran túl későn, vagy egyáltalán nem észlelik, pedig csak néhány perc áll rendelkezésre, hogy elhagyják az épületet. Várszegi György kiemelte, az egyik legnagyobb kockázati tényező a keletkező füst belégzése, ezért is menthet életet egy-egy füstérzékelő beszerelése. Egyszerűbb típusait már 2-3 ezer forintért is meg lehet venni, ám a párásabb konyhákba, fürdőkbe kizárólag hőérzékelőt javasol. Érdemes beszerezni egy otthoni tűzoltó készüléket is, például két kilogrammos porral oltót, vagy két literes habbal oltót. Idősebbeknek, gyerekeknek a könnyen mozdítható tűzoltó spray ajánlott. A piktogramokra oda kell figyelni, nem mindegy, milyen jellegű a tűz. Áramtalanítás előtt elektromos tüzet vízzel, habbal nem szabad oltani, égő olajra pedig tilos vizet önteni. Az oltást csak akkor szabad megkezdeni, ha testi épségünk kockáztatása nélkül lehetséges. Más esetben a menekülés és a 112-es segélyhívó tárcsázása elsődleges.