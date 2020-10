Kártérítést követelnek a méhkeréki családok

Hálózati probléma miatt túlfeszültség jelentkezett négy hónappal ezelőtt több méhkeréki utcában, és egyes vélemények szerint emiatt keletkeztek jelentős károk a háztartásokban, volt, hogy kazánok mentek tönkre. Ahogy a helyiek, úgy az önkormányzat is többször kereste az áramszolgáltatót, de úgy vélik, érdemi előrelépés nem történt az ügyben. A károsultak, mivel eddig nem kaptak kártérítést, ügyvéd segítségét kérték.

– Június 14-én középfeszültségű hálózati probléma miatt Méhkerék egy részén, a Kölcsey, a Zöldfa, a Szőlőskert, a Balcescu, a József Attila, az Eminescu és a Bartók Béla utcákban túlfeszültség jelentkezett, és emiatt a háztartásokban komoly károk keletkeztek – mondta Tát Margit polgármester. Hozzátette, információi szerint a sérült kisgépek és nagy berendezések többsége nem javítható, azokat cserélni kell. Az elektronika meghibásodása miatt kazánok váltak használhatatlanná, illetve olyan is volt, hogy az adott ház teljes vezetékhálózata leégett. Úgy véli, összességében több millió forintos kárt szenvedtek el a méhkerékiek.

A településvezető kiemelte, a helyiek felvették a kapcsolatot az áramszolgáltatóval, tudomása szerint be is adták a szükséges dokumentumokat, bejelentették kárigényüket. Azonban visszajelzést nem kaptak, semmilyen érdemi információhoz nem jutottak. A károsultakat összefogó Jánk Tamás elmondta, ügyvédhez fordultak, mivel, bár nem utasították el őket az áramszolgáltatónál, nem is történt érdemi előrelépés az ügyükben eddig. Hozzátette, náluk a meleg vizet és fűtést biztosító kazán hibásodott meg, a javíttatása mintegy 200 ezer forintba került, emellett tönkrement például a mosógép és a kávéfőző, valamint több kisebb elektromos eszköz.

Hangsúlyozta, szakértői véleményt kértek, amely szerint egyértelműen a túlfeszültség miatt károsodtak a berendezések. Hozzáfűzte: mivel eddig nem kaptak semmiféle kártérítést, saját tartalékaikból kellett fedezniük a javíttatások költségeit – azonban vannak, akik ezt nem tudták megtenni, ugyanis nem rendelkeznek ennyi félretett pénzzel.

Tát Margit polgármester elmondta: többször jelezték az áramszolgáltatónak mind a helyiek, mind az önkormányzat részéről a problémát okozó trafó meghibásodását. Szerinte érthetetlen, hogy a baj után sem cserélték, csupán javították a berendezést, amely – tudomása szerint – a későbbiekben is volt, hogy szikrázott. Tehát a négy hónappal ezelőtti események szerinte bármikor újra megtörténhetnek.

Az önkormányzat azt a tájékoztatást kapta az áramszolgáltatótól, hogy szeretnék minél előbb lezárni a vizsgálatokat annak érdekben, hogy az igazolt károk kifizetése megtörténhessen. A károk kivizsgálása folyamatban van, és ebbe bevonták a biztosítójukat is. A méhkeréki dokumentumokat továbbították a biztosítónak, illetve minden hozzájuk forduló károsulttal tartják a kapcsolatot. Mint jelezték, több esetben a kár mértékének megállapításához, illetve a biztosítói ügyintézéshez további dokumentumok bekérése vált szükségessé. Ezért tűnhet úgy, hogy néhol elhúzódik az ügyintézés. A kár mértékének megállapítása hosszadalmas lehet, tekintve, hogy – más mellett – várniuk kell a biztosítói kárszakértő állásfoglalására is.