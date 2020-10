Karanténba vonult a kétegyházi polgármester

,,A legnagyobb óvatosságot követve a családommal azt a felelősségteljes döntést hoztunk, hogy karanténba vonulunk” – írta dr. Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza polgármestere pénteken este közösségi oldalán.

Az derült ki, hogy a családja találkozott olyan, nem kétegyházi lakosokkal, akikről azóta bebizonyosodott, hogy fertőzöttek, így kontakt személyeknek minősülnek. Megkeresésünkre a polgármester szombaton délelőtt hangsúlyozta, hogy a család minden tagja jól van, tünetet nem mutatnak. Hozzátette, tudomása szerint Kétegyházán nincs koronavírusos ember.

A polgármester szólt arról is, érkezett hozzá egy kérdés, hogy valóban elrendelt-e a hivatal fertőtlenítést magáningatlanokba. Ezt határozottan cáfolta, és mindenkit megkért arra közösségi oldalán keresztül is, hogy senkit ne engedjenek be, aki ilyen vagy hasonló indokkal szeretne bejutni hozzájuk. Amennyiben ilyen esettel találkoznak, hívják a 112-es telefonszámot!