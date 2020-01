Muronyi tűz: a kutya mentette meg a családot

December 24-én, éjjel egy óra körül kigyulladt egy családi ház Muronyban. A lángok tönkretették a konyhát, illetve a koromtól a többi szoba is károsodott, a bútorok, egyéb eszközök nagy része használhatatlanná vált. A négytagú család életét folyamatos ugatásával a törpe tacskó, Marwy mentette meg. Ha nincs a kutya, akár még nagyobb baj is történhetett volna. Helyben és a környező településekről egyaránt sokan próbálnak segíteni.

December 24-én, hajnali egy óra körül arra ébredtem, hogy féléves törpe tacskónk, Marwy folyamatosan ugat – emlékezett vissza a történtekre Soltészné Lenkes Betty. A szociális gondozóként és ápolóként dolgozó édesanyát nem hagyta nyugodni a derék négylábú különös viselkedése. Kiment a konyhába, ahol azzal szembesült, hogy ég a tűzhely, a konyhabútor és a páraelszívó is. Gyakorlatilag Marwy mentette meg őket. Ha a kutya nem kelti fel szakadatlan, figyelmeztető ugatásával, komolyabb gond is lehetett volna.

– Ő a mi kis hősünk, belegondolni sem merek, mi minden történhetett volna, ha Marwy nem jelez – fogalmazott.

A lángok magasra csaptak, az anyuka első gondolata pedig az volt, hogy mentse a családtagjait, azonnal ébresztette és kitessékelte két gyermekét, Pistit és Hanna Kamillát az udvarra, közben pedig elzárták a gázt, és riasztották a tűzoltókat. Utóbbiak alig 5-8 perc alatt a helyszínre érkeztek. Mezőberényi és békéscsabai tűzoltók egyaránt segítették a lángok megfékezését.

– Minden tiszteletem az övék, óriási munkát végeztek – tette hozzá Soltészné Lenkes Betty. – Sajnos a konyhánk kiégett, a többi helyiség pedig annyira telítődött korommal, hogy abban a formában használhatatlanná vált.

A karácsony semmivé lett, de szerencsére senkinek nem esett baja, ami talán némi vigasz lehetett. Gyakorlatilag a helyreállítás már másnap elkezdődött, a család pedig ideiglenesen az édesanya szüleihez költözött. Ismerősök és ismerősök ismerősei segítettek. Volt, aki bútort, más tartós élelmiszert, vásárlási utalványt ajánlott fel, és olyanok is akadtak, akik a munkájukkal járultak hozzá, hogy a ház minél előbb újra lakhatóvá váljon. Megtörtént például a festés. Helyből, Békésről, Mezőberényből és Békéscsabáról is küldtek már segítséget, sőt még Budapestről is érkeznek majd használati tárgyak.

A neheze azonban most következik, hiszen várhatóan a jövő héten gázszerelők nézik majd át a teljes épületet. Később a DÉGÁZ, illetve a katasztrófavédelem szakemberei is megvizsgálják majd a körülményeket. Bár egyelőre csak találgatni lehet, de a gázzal kapcsolatos költségek várhatóan minimum több százezer forintra fognak rúgni. Ennek előteremtése pedig nem lesz egyszerű feladat, hiszen a család viszonylag kevés pénzből él, és hitellel is rendelkeznek. A legnagyobb gondot így éppen az említett szerelési összeg előteremtése jelenti.

Az eset után személyesen kereste fel a családot Szegfű Gábor polgármester, és az önkormányzat azonnal 100 ezer forintos segítséget ajánlott fel a legszükségesebbekre.

– Természetesen kötelességünknek éreztük, hogy lehetőségeink szerint támogassuk a családot – fogalmazott a településvezető.

Soltészné Lenkes Betty elmondta, senki jó indulatával nem szeretnének visszaélni, nagyon köszönik mindenkinek, aki melléjük állt, és hálásan fogadják a támogatást azoknak, akik megtisztelik ezzel őket.