Kapuhálót, kosarakat készítenek Magyarbánhegyesen

Fejlesztőfoglalkoztatás keretein belül készítenek maszkokat, kapuhálót, illetve kosarakat Magyarbánhegyesen. Az egészségkárosodással élő dolgozókat csak szervezetpszichológusi engedéllyel lehet foglalkoztatni, a szabályokat betartják a településen.

Az önkormányzat sokoldalú tevékenységet folytató Humán Szolgáltató Intézményében fejlesztőfoglalkoztatás is zajlik. Negyvenöten veszik ezt igénybe Magyarbánhegyesről.

– Pályázat útján feladatmutatót kapunk, s mi igyekszünk minimum négy órában foglalkoztatni az embereket.

Egészségkárosodásuk ellenére megállják a helyüket a munka világában – hangsúlyozta Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, azon a helyszínen, ahol jelenleg is szájmaszkok varrását végzik, vagy egy még kevésbé ismert tevékenységet művelnek, kapuhálókat készítenek. Megtudtuk, igyekeznek könnyített feladatokat biztosítani az ebben a foglalkoztatási formában részt vevőknek.

– Kizárólag szervezetpszichológusi engedéllyel lehet őket foglalkoztatni, amit szigorúan ellenőriznek is – beszélt a részletekről a település vezetője.

– Békés város önkormányzatának szövetkezetével vagyunk szerződéses kapcsolatban. Ők adják az alapanyagot, mi elkészítjük a végterméket és visszaszállítjuk. A kapuhálókon kívül itt még párnákat is varrnak, de a gyékény- és a kosárfonásban is ügyesek dolgozóink.