Kaptárlevegős vendégházat avattak Füzesgyarmaton

Mint megtudtuk a projekt közel hatvanmillió forintból valósult meg, részben saját forrásból. A méhészet, és a mézpergető műhely a városközponttól alig két kilométerre található, e mellé épült fel a vendégház, mely négy szobájának egyike úgynevezett kaptárlevegős terápiás helyiség. Több mint húsz méhcsalád „otthonának” levegője járja át a szobát, a szorgos rovarok pedig hálóval elválasztva, de a szállóvendégekkel együtt laknak, miközben a szabadba nyíló kaptárjaikból továbbra is élik megszokott életüket. Az elhangzottak alapján a kaptárból áramló levegő, illetve a méhek zsongásának együttese mind a testre, mind pedig a fejre jótékony hatással van.

Ezzel kapcsolatban elhangzott, a kaptárlevegős szobában két óra alvás kifejezetten pihentető, nyolc óra normál alvásnak felel meg. – Régen, úgynevezett méhesekben tartották a méheket, és ha elfáradt a méhész, oda vonult vissza aludni, az emberek meg azt vették észre, hogy a faluban a legkipihentebb ember a méhész – mesélte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bross Péter egyébként a projektet egyedülállóként jellemezte, majd hozzátette, egyre többen ismerik fel a méhészkedésben rejlő lehetőséget: azt hogy érdemes több lábon állni, és nemcsak a méz-, hanem például a virágportermelés, a különféle nektárok előállítása, vagy a vendégházak is bevételt jelenthetnek a méhészek számára.

Az átadón dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a beruházás nagyon jól kapcsolódik az egészségturizmushoz, melynek a településen is hagyománya van. Ezt követően kiemelte a kaptárlevegő, és a méhészeti termékek egészségre gyakorolt jótékony hatását, majd hozzátette, a megvalósítás jól példázza, hogy akinek megfelelő ötlete van, az fejlődni is tud. Ehhez kapcsolódott Magyarné dr. Knap Diána, a megyei kormányhivatal főosztályvezetője, aki kijelentette, nagyon jól lehet pályázni a vidékfejlesztési programban, ebben pedig elmondása szerint maximálisan partner a hivatal.

Folyamatosan fejlesztenek

Barkóczi Sándor méhészmester, feleségével együtt, 15 éve kezdett a szorgos kis rovarokkal foglalkozni, öt családdal kezdték, és négy év alatt száz családra fejlesztették a méhészetet. A méztermelés mellett évről-évre különféle újításokat vezettek be: többek közt átálltak a fajtamézek termelésére, melyeket kisebb kiszerelésekben értékesítenek, propoliszt, virágport, valamint viaszgyertyákat is készítenek, és értékesítenek. Ennek a folyamatos fejlődésnek a része a pénteken átadott vendégház, ahol a kaptárlevegő jótékony hatása mellett a méhészettel is megismerkedhetnek a vendégek, részt vehetnek a méztermelésben, és akár mézet is pergethetnek.