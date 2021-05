Kapósak lettek a hétvégi házak Békés megyében

Ahogy az ingatlanárak általában, úgy a hétvégi házak vételára is jelentősen nőtt az utóbbi, nagyjából két évben. Mindez persze igaz az üdülőszövetkezeti telkekre is, ahová egyre szívesebben építkeznek. A drágulás részben köszönhető a belföldi turizmus vírus miatti fellendülésének, ugyanakkor az építőanyagok áremelkedésének is.

Gyomaendrődön megnőtt a kereslet a hétvégi házak iránt, amelyeknek ára 40-50 százalékkal emelkedett az utóbbi másfél-két évben, és alig van már üres telek is az üdülőövezetben – számolt be hírportálunk kérdésére Toldi Balázs polgármester. A nyaralók tehát másfélszeres árban vannak most a két évvel ezelőttihez képest. Hozzátette, kevés is az ilyen típusú eladó ingatlan, telek jóformán nincs is, amit mégis kitesznek az ingatlanpiacra, az szinte rögtön elkel.

Szarvason is kelendő, de véges a lehetőség

Babák Mihály, Szarvas polgármestere úgy nyilatkozott, településükön is jelentős az igény a hétvégi házakra, ami határos mennyiség náluk, hiszen a Holt-Körös partszakasza véges. Éppen ezért, mivel kevés az eladó belőlük, ami van, azt is hamar megveszik. Elmondta, a nyaralók ára most magasabb, mint a korábbi években. A szarvasi nyaralók és tanyák pedig nem csak a helyi lakosok célpontjai az ingatlanpiacon, számos vásárlójuk van többek között Budapestről is.

Békésszentandráson sem kell sokáig hirdetni

Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere kérdésünkre úgy fogalmazott, a településükön vagy vonzáskörzetükben található nyaralók ára a megye többi üdülőterületéhez hasonlóan drágult. Hozzátette, arról ugyan nincs pontos információja, hogy éppen hány ilyen ingatlan cserél gazdát, de azt megfigyelte, hogy a meghirdetett hétvégi házak és üdülőterületi telkek nem maradnak sokáig eladósorban. A piac tehát működik és folyamatosan mozog, turizmus szempontjából pedig teljesen pozitívan működik a terület.

Fejlesztésekkel erősíti a turizmus ezen ágát Gyula

Mind Gyula-Városerdőn, mind Szanazug gyulai részén komoly érdeklődés tapasztalható az ingatlanok iránt, amelyek értéke és ezzel párhuzamosan az ára is emelkedik – mondta el megkeresésünkre Alt Norbert. A fürdőváros alpolgármestere, önkormányzati képviselő kiemelte, a családi kirándulások, a hétvégi túrák a reneszánszukat élik, egyre többen keresik a természet közelségét, a természet nyújtotta nyugalmat. Ez az egyik oka annak, hogy a hétvégi házak iránti kereslet is fokozódott.

Alt Norbert emellett kitért arra, hogy ezt a fajta aktív turizmust fejlesztésekkel is igyekeznek segíteni. Nemrég megépült a Gyulát Városerdővel összekötő kerékpárút, aminek köszönhetően érezhetően megnőtt a biciklis túrázók száma. Emellett elkezdődött a Szanazugba vezető kerékpárút felújítása, újjáépítése is, ami hasonló folyamatokat generálhat­.

– A Körös-parti helyek méltán népszerűek, hiszen különleges természeti értékekkel találkozhatnak a látogatók. A növekvő érdeklődés pedig az ingatlanokra is még inkább ráirányította a figyelmet – tette hozzá az alpolgármester. Kérdésünkre Alt Norbert elmondta, a folyamatban a koronavírus-járványnak is szerepe lehet, hiszen az emberek szeretnek kimozdulni, de a zárt közösségi események jó időre megszűntek, így visszatértek a természethez.

Békésen akár állandóra veszik a hétvégi lakhatást

Békés-Dánfokon folyamatosan keresettek az ingatlanok – reagált megkeresésünkre Balog Zoltán önkormányzati képviselő. Mint elmondta, a zöldövezet, a csendes, nyugodt, ligetes, fás környezet, a Körös közelsége sokakat vonz, és az érdeklődést csak fokozta, amikor Dánfokot belterületté nyilvánították.

– Ugyanakkor a vevők döntő többsége már nem hétvégi házként vásárol ingatlant, hanem állandó jelleggel szeretne ott lakni, éppen az említett előnyök miatt – tette hozzá.

Sámson vára vonzóvá teszi a dobozi régiót

Szanazug dobozi oldalán az elmúlt időszakban több fejlesztés is történt, legutóbb a közeli Sámson várát formázó komplexumot adták át tavaly nyáron az üdülőövezetben, amely többféle szolgáltatással, strandeszköz- és kerékpárbérléssel várja a Körösökön túrázókat. De megszépült a szabadstrand, továbbá kajak-, valamint kenukölcsönzésre is lehetőség van – árulta el Köves Mihály, Doboz polgármestere.

– Számos nyaraló cserélt gazdát az elmúlt időszakban, az ingatlanok szépen megújulnak, az önkormányzat sokszor erején felül teljesít az üdülőterület fenntartásában, a terület gondozásában, a turizmus támogatásában – árulta el dr. Jancsó Edina, a Szanazugi Üdülőtulajdonosok Egyesületének elnökségi tagja.

Az árak a körzetben nyaralótól függően változnak: például egy rendezett, 500 négyzetméteres, parkosított kerttel rendelkező, felújított, 50 négyzetméteres, berendezett nyaralót 10 millió forintért hirdetnek, de találni 3,5 millió forintért is ingatlant az üdülőtelepen.

Gyopárosfürdőn is megéri nyaralóba fektetni

Gyopárosfürdőn az évtizedekkel ezelőtt kiparcellázott telkeken megépített nyaralók akkori tulajdonosai felett eljárt az idő. Generációk váltották egymást, sok fiatal nem akar foglalkozni a régi típusú ingatlanokkal. Ilyet vásárolt 2020 novemberében Márton Mária, aki lakóházzá építteti át. Elmesélte, a környékükön is van több, eladásra váró nyaraló. Az emberek a bezártságból kimenekülnek a kertes környezetbe.

– Régóta kerestem befektetési lehetőséget, ráadásul 10 évig dolgoztam szállodaiparban, így adta magát a magánszálláshely-üzemeltetés ötlete. Már csak a helyet kellett megtalálnom: Gyopáros és Békésszentandrás tűnt elérhetőnek. Gyopároson estem szerelembe egy apró ingatlannal. Tökéletesen megfelelt elképzeléseimnek – nyilatkozta Szekeres Szilvia.

Sok ember keresi a különálló apartmanokat, fontos a higiénia, a távolságtartás lehetősége, így az idei év kiváló lehetőség a vendégházaknak.

– Az ingatlanbefektetést időtállónak tartom, egy jól karbantartott és kiváló elhelyezkedéssel rendelkező épület megtartja az értékét, és akár magánhasználatra, pihenésre is kiváló az üdülőövezetben – tette hozzá a HolliLak tulajdonosa.