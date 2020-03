Jubileumot ünnepelt a nagyszénási polgárőrök egyesülete

Pénteken, Nagyszénáson a helyi polgárőrök egyesületük fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelték.

A polgárőrök önzetlen segítségükkel, a napi munkájuk után helyezik magukat szolgálatba és indulnak járőrözni a rendőrökkel közösen, vagy hétvégente, rendezvények biztosításán lehet rájuk számítani. A helyi polgárőrök egyesülete huszonöt éve jött létre a településen. A tagok pénteken idézték fel a kezdeteket, s visszaemlékeztek a közös dolgos estékre, éjszakákra és hétvégékre.

– Akkoriban sorban alakultak az egyesületek. Nálunk a fiatalok voltak lelkesek, nekik köszönhető, hogy jelenleg is a negyvenes, ötvenes korosztály alkotja a csapat magját. Tíznél kevesebben indultunk, ma már huszonegy tagunk van, s a januári közgyűlésünk után egy újabb taggal bővültünk. A lakosság megelégedésére végezzük a feladatainkat. Korrekt és szoros együttműködés jellemzi a rendőrökkel való szolgálatainkat – mesélt a mindennapjaikról az elnök, Benkő László.

A körzeti megbízottak fiatalok, helyben élnek, velük párban mennek éjszakai szolgálatukra a polgárőrök. Csendes, biztonságos a település, de amikor a falu alszik, ők olyankor is éberek.

– Kapunk támogatást az önkormányzattól, a helyi foglalkoztatóktól, így a korábban kötött együttműködési megállapodásaink alapján, a támogatásukat is élvezve, a telephelyek környezetét is szemmel tartjuk – mondta az elnök, aki elmesélte, voltak évek, amikor a nagyszénási diszkók látogatottsága, a mozgalmas, zajos éjszakák több feladatot jelentettek a polgárőröknek is. Volt akkoriban élmény és borzongás, ám ez már a múlt.

– Amikor elindulunk, soha nem tudjuk, mi vár reánk. Ez igaz minden alkalomra – tette hozzá a szénási elnök.