Jövőre sehol sem égethetik majd a zöldhulladékot

Jövőre országszerte tilos lesz az avar és a kerti hul­ladék égetése, azokon a településeken is, ahol most egyelőre arra a helyi rendeletek lehetőséget adnak. A zöldhulladékot egyébként elviszi a szemétszállító cég, illetve komposztálásra is van mód. Továbbra is igényelhetők a barna kukák és a fekete komposztálóedényzetek.

Az Országgyűlés a közelmúltban fogadta el a vonatkozó törvény módosításáról szóló javaslatot, amellyel törölték azt a lehetőséget, hogy az önkormányzatok szabályozzák, mikor és hogyan lehet az adott településen avart, illetve kerti hulladékot égetni. Ezzel országos hatályúvá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti általános tilalom, tehát 2021-től az ország egész területén tilos lesz az avar és kerti hulladék égetése – ismertették az Agrárminisztériumnál. Hangsúlyozták: az országos tiltás alapvetően az emberi egészség védelmét szolgálja. Bevezetését már csaknem tíz éve célul tűzte a kormány egy kormányhatározat elfogadásával. Megjegyezték: a hatályos regula szerint jelenleg is általánosan tiltott az avar és kerti hulladék elégetése, de az önkormányzatok saját rendeletben adhatnak ez alól felmentést meghatározott időszakokra és feltételek mellett. Megismételték: a módosítás ezt a lehetőséget szünteti meg a jövő évtől. A szaktárcánál hozzátették: a teljes tiltás szükségessé teszi, hogy a megmaradó zöldhulladék kezeléséhez biztosítottak legyenek a feltételek valamennyi településen. Mostanra az önkormányzatok jelentős hányada megszervezte a zöldhulladék begyűjtését, komposztálását, esetleg áttért alternatív módszerekre, és ezért vissza is vonták az égetést szabályozó rendeleteiket. Lapunk kérdésére, hogy melyik szervezet ellenőrzi majd a szabályok betartását, és hol lehet jelezni, ha valaki a tiltás ellenére avart és kerti hulladékot éget, elmondták: a jogszabályok szerint a járási környezetvédelmi hatóság az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság. A vonatkozó kormányrendelet alapján 100 ezer forintnyi levegővédelmi bírságot is kiszabhat a szabályszegőkre. Békés megyében a szemétszállító cég, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. az elmúlt időszakban több akciót is szervezett, a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló barna kukákat, valamint komposztálásra lehetőséget adó fekete edényzeteket osztottak ingyenesen. Holopné dr. Sztrein Beáta általános igazgató elmondta, a kampányok jól sikerültek. Ugyanakkor amennyiben valaki nem kapott, viszont szeretne, a készlet erejéig továbbra is igényelhet barna kukát. A komposztálók is folyamatosan igényelhetők. Eddig 6400-at osztottak ki és további 2200 igény összesítése zajlik most. Hangsúlyozta: a komposztálás során lényegében termőfölddé alakíthatók a levágott fű mellett a falevelek, a gallyak, a nyesedékek, a faforgácsok és a faaprítékok is többek között. A növények számára felvehető és hasznosítható tápanyagokat tartalmazó, magas humusztartalmú komposzt keletkezik, azzal pedig javítható a talaj szerkezete és minősége. Az önkormányzatok is dönthettek Belterületen tehát most is tilos az avar és a kerti hulladék égetése, kivéve akkor, ha az adott település önkormányzata rendeletet alkotott, valamint szabályozta, mikor és milyen feltételek mellett van rá mód. Békéscsabán a falusias és kertvárosi övezetekben a nyári időszámítás szerinti időszakban – vasárnap és munkaszüneti ­napok kivételével – mindennap 10 és 20 óra között lehet égetni. Sarkadon legközelebb erre október 1. és november 30. között lesz lehetőség, de csak hétköznapokon, illetve szombaton 9 és 19 óra között. Vésztőn bármikor lehet, viszont előtte a szomszédokat értesíteni kell. Okányban legközelebb szep­temberben, októberben és no­vemberben lehet majd, viszont csak hétfőnként és szerdánként 6 és 18 óra, valamint szombatonként 6 és 12 óra között, Kötegyánban mindennap lehet 7 és 19 óra között. Mezőgyánban április 16. és október 15. között szabad tüzet gyújtani – a vasárnapok és ünnepnapok kivételével –, 14 és 19 óra között.