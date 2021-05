Jövőre jubilál, és már tervezi is a csabai koncertjét Balázs Pali

Közel egy éve számoltunk be arról, hogy Balázs Palinak ítélték a Fonogram díjat, aki az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele kategóriában nyert a Majd holnap írok… című lemezével. A hagyományos díjátadó tavaly elmaradt, most azonban az énekes a kezébe vehette az elismerést, nemrégiben ugyanis átadták azt számára, ami az őt megillető helyre került az otthonában.

Balázs Pali hírportálunknak korábban elmondta, doppingbombaként hatott rá az a hír, hogy az év lemezének választották stílusváltó és korszakalkotó albumát a MAHASZ Fonogram – Magyar Zenei Díj megmérettetésen. Hozzátette, elképesztő lelkierőt adott számára ebben a nem könnyű időszakban ez az elismerés, ami most még inkább felértékelődik a szemében.

– Önmagában már az hatalmas megtiszteltetés, hogy a szakma az év lemezének választ egy albumot. Az én esetemben azonban még nagyobb súlya van ennek, hiszen több mint két évvel ezelőtt jelentős lépésre szántam el magam két évtizedes, sikeres pályafutás után. Mind zenei téren, mind imidzsben hatalmas váltást léptem meg, ami kétesélyes volt – árulta el. Úgy fogalmazott, akár el is fordulhattak volna tőle a rajongók, hiszen egy jól bejáratott utat kockáztatott, és fogalma sem volt, hogy miként fogadják majd az emberek az új külsejét és az új zenei stílusát. Ehhez képest szavai szerint a korábbiaknál még nagyobb tábort sikerült maga mellé állítania, akiket megérintettek a gondolatai.

Az énekes az eltelt időszakról elmesélte: a tavalyi tavaszi és nyári koncerteket nem tudták megtartani, de mivel több mint két évtizedes zenei karrierje alatt soha nem volt nyári szabadságon, mindezt úgy fogta fel, hogy most vette ki azokat. Az év második fele, illetve az idei esztendő eleje pedig már munkával, tevékenyen telt, a 2021-es évet már ekkor eltervezték. Egymástól eltérő, három különböző, százperces, élő koncertműsor összeállításába kezdett zenekarával, sőt, a Veled még egyszer megpróbálnám című új dalának klipjét is elkészítették. Ez egyébként nemrégiben, nőnapon, azaz március 8-án jelent meg. – A sztori szerint egy bányász bőrébe bújtam, és bevallom, nagyon érdekes volt, hogy egy teljesen más személyiséget alakíthattam – részletezte. Hozzátette, a klip Hódmezővásárhelyen készült, és 12 órán át forgatták, a dal pedig már több mint 300 ezer megtekintésnél jár az egyik legnépszerűbb videómegosztón. Balázs Pali elárulta, július 1-én jelenik meg pályafutása 19. albuma Vár rám az élet címmel, mely egyben a 2021-es fellépéseik névadója is lesz.

A koncertezésről szólva kifejtette, nagyon hiányzik neki, sok más zenésztársához és a rajongókhoz hasonlóan már ő is nagyon várja, hogy színpadra léphessen. Közben próbálnak, eltervezik a koncerteket, felkészülve arra, ha majd újra élőben is a közönség elé állhatnak. Arra a kérdésre, hogy Békés megyében mikor láthatjuk újra, Balázs Pali elmondta, az idei esztendő még bizonytalan, de jövőre fontos mérföldkő lesz az életében, az énekes ugyanis ekkor lesz 25 éve a pályán, és ezt mindenképp szeretné egy nagyszabású, békéscsabai koncerttel megünnepelni. – A Békés megyei emberek nélkül nem tartanék ott, ahol most – fogalmazott.