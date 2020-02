Jótékonysági bált rendeznek a borlovagok

A Szent Vince Borrend I. Országos Jótékonysági Bálját rendezik meg idén február 29-én (szombaton) a Vigadóban 18 órakor. A bál bevételét a Viharsarki Koraszülőttmentő Alapítvány, a Kádas György Alapítvány és a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány között osztják szét. Lukács Sándor főszervezővel beszélgettünk.

– Honnan jött a jótékonysági bál ötlete? – kérdeztük a borrend nagymesterét, Békés megyei lovagi székének elnökét.

– A lovagok, így a borlovagok életéhez hozzátartozott a múltban, és nincs ez másként napjainkban sem, a rászorulók, az elesettek segítése. Jövőre lesz már 20 éve, hogy a megyében működik a lovagi szék, jelenleg csaknem 60-an tartozunk a borrend tagjai közé Békésben. Úgy gondoltuk, eljött az idő, hogy hagyományteremtő szándékkal szép estét szerezzünk a bálon az egész országból érkezőknek. Bemutassuk egy kicsit a borrend tevékenységét, borait és a minőségi borgasztronómia lehetőségeit. Egyúttal népszerűsítsük Gyulát és Békés megyét az idegenforgalomban nem annyira erős időszakban. Emellett néhány nappal a bál előtt érkezik haza, Gyulára a Békés Megyei Culinary Team olimpiai együttese, a csapatból nyolcan szervezetünk tagjai. Ők készítik el a vendégek számára a gálavacsorát. Szintén borrendi tagunk Kepenyes Pál gyulai zenész, zenetanár, aki együttesével a talpalávalót szolgáltatja a rendezvényen. Az est jó hangulatához vendégfellépők is hozzájárulnak.

– Egy jótékonysági rendezvénynél sokat mond az is, hogy kik állnak a program mellé.

– Valóban így van, és az est fővédnöke dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere, Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, a védnök pedig dr. Kovács József országgyűlési képviselő, valamint sok ismert vállalkozás is. A Gyulai Vigadót azért választottuk helyszínnek, mert ez is emeli a bál rangját.

– Miként állnak a báli belépők értékesítésével?

– Helyből és például borrendi kapcsolataink révén hazánk számos pontjáról már időben megvették a báli belépőket, valamint főként az interneten keresztül szállást is találtak a vendégek. Korlátozott számban még kaphatók belépők. A világhálónál maradva, aki beüti a rendezvény nevét, több helyen is megtalálja a konkrét programot. Ami még plusz lehet, Magyarország legtöbb történelmi borvidékéről érkeznek vendégek, és természetesen nem üres kézzel jönnek.

– A felajánlás összegét növelheti a tombola bevétele is. Erre is készülnek?

– Ahogy mondják, nincs igazi bál tombola nélkül. Több támogatónk is értékes nyereményeket ajánlott fel, tehát érdemes tombolát vásárolni a jó ügy szolgálata és a nyerési lehetőség miatt egyaránt.Ny. L.