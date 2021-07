Jól sikerült Szeghalmon az idei honvédelmi tábor

Tavaly a járványhelyzet nem tette lehetővé a honvédelmi táborok szervezését. Most azonban a Magyar Honvédség újra megnyitotta kapuit a katonai élet iránt érdeklődő fiatalok előtt, így idén nyáron ismét rendeznek ilyen elfoglaltságokat. Békés megyében Szeghalmon táboroztak a gyerekek, mely pénteken ért véget, de a program folytatódik: legközelebb Mezőhegyesen állhatnak „szolgálatba” a fiatalok.

Ezt ne hagyja ki! Cseh Katalin egyre idegesebb, de továbbra sem tudja cáfolni a pénzügyi csalásokat (videó)

Idén a táborok szervezését, illetve végrehajtását a képzett és kellően felkészített szakemberekből álló területvédelmi zászlóaljakra bízták. Békés megyében a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj szervezte a honvédelmi hagyományőrző tematikájú tábort, július 19-e és 23-a között, a haza védelme iránt érdeklődő 12–15. év közötti fiatalok számára.

A helyszín, a Körösök mellett egy tölgyerdő ölelésében, a szeghalmi Várhelyi Tábor üdülőközpont és kemping volt. A záróeseményen Macsári József Szeghalom polgármestere úgy fogalmazott, talán sokaknak nehéz elképzelni mi is zajlik egy ilyen táborban, és ebben ő sem volt kivétel. A városvezető köszönetét fejezte ki hogy a honvédség a Várhelyi Tábort választotta, majd hozzátette: szeretettel várják a gyerekeket és családjukat, bátran látogassanak vissza.

Ezt követően a legjobbak csapatként, illetve egyénileg is elismerést kaptak. A fiataloknak a szüleikkel együtt arra is lehetőségük adódott, hogy még egyenruhában lefotózkodhassanak a hatalmas tölgyfák alatt felállított komplett, katonai sátortáborban.

Az elmúlt napokban a diákok akadálypályán, airsoftozásban próbálhatták ki tudásukat, ügyességüket, de közelharcot is tanultak. A tábor szigorú napirend mellett zajlott, a mobiltelefonokat pedig elzárták a fiatalaktól, melyet csak naponta egyszer használhattak, hogy szüleikkel beszélhessenek. Természetesen szabadabb programok is vártak a gyerekekre.

Mint Lipták József alezredes, a zászlóalj parancsnoka elmondta, hagyományőrző táborként többek között láthattak a gyerekek huszárbemutatót, voltak múzeumlátogatáson, megtekintették a Mundérba bújt történelem elnevezésű egyenruha-kiállítást, és jártak a Vésztő-Mágor történelmi emlékhelyen is. Mindezek mellett a jelenlegi katonai technikai eszközöket szintén bemutatták nekik, és utazhattak például katonai teherautóval a fiatalok.

A beszámolók alapján minden nap egy „katonás” ébresztővel kezdődött, mely után a reggeli következett. Délelőttönként kötött programok, majd ebéd után szabadabb foglalkozásokat is beiktattak. – Ezek arra is alkalmat adtak, hogy más táborozókkal is megismerkedjenek a gyerekek. Például egy művészeti tábor zajlott épp a honvédelmi mellett. A fiatal művészek különféle portrékat, képeket készítettek az ifjú katonákról, amit most, a tábor végeztével meg is osztottak egymással – avatott be Lipták József.

A tábor folytatódik Békés megyében is, legközelebb augusztusban készülnek a katonák hasonló elfoglaltságokkal a gyerekek számára. Akkor a megye déli részén, Mezőhegyesen kapnak „kiképzést” a fiatalok.