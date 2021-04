Jól működik az idősellátás Méhkeréken

A legjobb önkormányzati gyakorlatok kiötlésében és megvalósításában élen járnak Méhkeréken. Tát Margit polgármester a minap a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által szervezett nemzetközi online konferencián mutatta be, hogy a koronavírus-járvány idején miként működik a községben az idősellátás és a kommunikáció.

Méhkerék – Új, eddig ismeretlen helyzetben találtuk magunkat a járvány miatt, az egyik legnagyobb kihívás a bizonytalanság és a félelem kezelése volt. Napról napra értékeltük az információkat, alakítottuk hozzá a szolgáltatásokat. Szoros együttműködést alakítottunk ki az önkormányzat, az egészségügyi alapellátás, a szociális alapszolgáltatás, a polgárőrség és a közösségi életet erősen meghatározó egyházak között – fogalmazott Tát Margit polgármester.

– A veszélyhelyzet nagyobb létszámban kívánta meg az idősek ellátását, mint azt az intézményeink addig végezték, és váratlan feladatok is adódtak

– folytatta. Az azonos szolgáltatástípusokat tömbösítették úgy, hogy a személyes kontaktusok számát is mérsékelték. Például a veszélyhelyzet ideje alatt minden idős ellátotthoz házhoz viszik az ebédet, ami a feladatok átszervezését, újraütemezését kívánta meg, a házi gondozásban emellett nagyobb hangsúlyt kap a fertőtlenítés.

A gondozási központ bővítette a szolgáltatásait, például hivatalos ügyek intézésével, 24 órás telefonos kapcsolattartással, hétvégére kiterjedően is.

De az ellátottak köre ugyancsak bővült, a kezdeti 36 után immár száz gondozásba vont idősnél tartanak, az önkormányzati feladatokat négy helyett tizenegy szakember látja el. Azok a méhkeréki idősek is kérhetnek segítséget a bevásárlásban és a gyógyszerek kiváltásában, akik nem tartoznak az állandó ellátottak közé.

Kiemelte, az összefogás más területen is megmutatkozott. Videós kampányt indítottak, az otthon maradásra ösztönözve az időseket. Tanácsokat adtak, miként csökkenthetik a fertőzésveszélyt, a személyes kapcsolatok számát.

A kommunikáció során nagyban támaszkodtak a Facebook helyi csatornáira – amiket az idősek közül sokan követnek –, de a helyi lapot is kéthetente adták ki, szóróanyagokat készítettek, partnerként bevonták a közmédia rádiós és tévés nemzetiségi adásait­ is.

– Az egész helyzet kezelésének a kulcsa a kommunikáció – hangsúlyozta. Elmondta, felismerték az elején, hogy muszáj gyorsan és érthetően elmagyarázni a helyieknek, hogy mi történik velük, körülöttük. Lehet, hogy még nem tudták a megoldást, de már beszéltek a problémáról és türelmet kértek. A tájékoztatásokba is bevonták a háziorvost, az egyházakat, az idősek körében mértékadó helyieket – és a magyar nyelv mellett a méhkerékiek által használt román nemzetiségi dialektusban is megteszik ezt.

– A koronavírus-járvány idején is megmutatkozott, megmutatkozik az az erős összefogás, ami jellemzi Méhkeréket. A feladatokhoz való folyamatos alkalmazkodás és az egymásra támaszkodás volt és jelenleg is a helyzet kezelésének alapja – ecsetelte.

Hozzáfűzte, most tájékoztatnak az oltásokról, ösztönzik a regisztrációt, hogy minél többen vegyék fel a vakcinákat. Az önkormányzat elviszi az oltópontra az időseket, kísérőt is biztosítva, ami nagy fokú biztonságérzetet ad az időseknek, valamint családtagjaiknak. Tát Margit polgármester elmondta, március 31-ig – a rendészeti, egészségügyi, egészségügyben és szociális szakellátásban dolgozókkal együtt – már több mint 350 méhkeréki kapott védőoltást, azaz a település az országos átlagnál is kiemelkedőbben teljesít.